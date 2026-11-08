به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به آمار بارندگی از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه هفدهم آبان‌ماه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان اعلام کرد: پس از بهبهان، بیشترین میزان بارش‌ها در ایذه با ۹۱.۱ و دزپارت با ۸۷.۵ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

میزان بارش در آغاجاری ۶۰.۶، لالی ۴۵.۱، رامهرمز ۳۵.۷، هندیجان ۳۳.۵، امیدیه ۲۹.۴، ماهشهر ۲۳ و هفتکل ۱۹.۶ میلی‌متر گزارش شده است.

در گتوند ۱۷.۶، حسینیه اندیمشک ۱۵، مسجدسلیمان ۱۴.۲، رامشیر ۱۲.۴، شوش ۱۲.۲، شوشتر ۱۲.۱ و ایستگاه فرودگاهی اهواز ۹ میلی‌متر بارندگی ثبت شد.

وی توضیح داد: در ایستگاه کشاورزی اهواز ۶.۴، بستان ۴.۴، هویزه ۴.۴، شادگان ۴، صفی‌آباد دزفول ۲ و آبادان ۱.۴ میلی‌متر بارش ثبت شده که کمترین میزان بارندگی غیرصفر استان در آبادان بوده است.