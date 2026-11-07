به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جودکی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در اقدامی فرهنگی، طرح کاشت یک هزار اصله نهال در پارک جنگلی صالحیه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب برگزار شد.

جودکی با اشاره به اجرای این طرح افزود: این مراسم در راستای تداوم طرح ملی کاشت نهال و با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه فضای سبز و صیانت از منابع طبیعی برگزار شد تا گامی در جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا برداشته شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان در خصوص حضور مسئولان در این آیین تصریح کرد: این مراسم با حضور حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی امام جمعه، عبدالحمید شرفی فرماندار، سردار طهماسبی جانشین بسیج سازندگی، جمعی از مدیران ادارات و دانش‌آموزان برگزار شد و حاضران ضمن کاشت نهال، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این مراسم، به پاس خدمات شبانه‌روزی کارکنان و محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست بهارستان و به یاد شهدای گرانقدر محیط‌بان، با اهدای شاخه گل از تلاش‌های این نیروها تجلیل شد.