به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات پرونده کشف حیوانات وحشی اظهار کرد: طی گشت و پایش‌های مستمر مناطق تحت مدیریت در سطح شهرستان ری و در پی دریافت گزارش تلفنی کلانتری قلعه‌نو مبنی بر نگهداری غیرمجاز حیات‌وحش، مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

شایسته با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: مأموران پس از بررسی‌های دقیق و قانونی در محل، موفق به کشف و ضبط سه بهله شاه‌بوف و همچنین یک رأس گراز وحشی شدند که اقدامات اولیه برای تعیین تکلیف آن‌ها صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری در خصوص سرنوشت این گونه‌های جانوری گفت: شاه‌بوف‌های کشف‌شده به‌منظور دریافت مراقبت‌های تخصصی و تیمار به مرکز نگهداری باغ پرندگان لویزان منتقل شدند و گراز وحشی نیز پس از بررسی سلامت و شرایط زیستگاهی، در زیستگاه طبیعی خود در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار رهاسازی شد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار این طرح‌های نظارتی خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک با نیروی انتظامی و پایش مناطق برای مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و قاچاق حیات‌وحش با قاطعیت در ری ادامه خواهد داشت و با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.