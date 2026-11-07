به گزارش خبرنگار مهر، کامران حقی‌آبی، مدیرکل سازمان هواشناسی استان البرز با صدور دو هشدار سطح نارنجی، نسبت به کاهش محسوس دما، یخبندان و خسارت‌های احتمالی به بخش کشاورزی از دوشنبه ۱۸ تا جمعه ۲۲ آبان‌ماه هشدار داد.

وی افزود: بر اساس هشدار شماره ۱۲ هواشناسی البرز، پس از خروج سامانه بارشی از منطقه، دمای هوا بین ۸ تا ۱۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد و احتمال یخبندان وجود دارد.

وی گفت: یخ‌زدگی جاده‌ها، لغزندگی معابر، افزایش مصرف انرژی و آسیب به عملیات بتن‌ریزی از پیامدهای این شرایط پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی البرز از شهروندان خواسته است در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند و برای جلوگیری از یخ‌زدگی، لوله‌های آب، کنتورها و تأسیسات را عایق‌بندی کنند.

هشدار نارنجی به بخش کشاورزی

در هشدار نارنجی کشاورزی نیز نسبت به خسارت ناشی از افت دما و یخبندان در مزارع، باغ‌ها، گلخانه‌ها و واحدهای دامداری و مرغداری استان هشدار داده شده است.

خودداری از سم‌پاشی و محلول‌پاشی، بررسی ضدیخ ماشین‌آلات کشاورزی، انتقال ادوات به مکان‌های سرپوشیده و تخلیه تجهیزات آبیاری تحت فشار از جمله توصیه‌های هواشناسی است.

همچنین کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های تولیدی، عایق‌بندی کندوها و خودداری از چرای دام در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.