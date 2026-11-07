به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا استان مازندران در پی شهادت بسیجی مهدی محمدزاده آمده است: فرزندان غیور دیار علویان در لشکر ویژه ۲۵ کربلا، پرچمداران مکتب عاشورا و پاسداران حریم عزت و امنیت ایران اسلامی هستند و در مسیر صیانت از کیان کشور، با تمام توان ایستادگی می‌کنند.

سردار موحد با اشاره به شهادت این بسیجی در حین انجام مأموریت در منطقه عملیاتی جنوب کشور، اظهار کرد: خبر شهادت مهدی محمدزاده، قلب‌ها را آکنده از اندوهی آمیخته با غرور و افتخار کرد.

وی با بیان اینکه این شهید از جوانان مؤمن و تربیت‌یافتگان مساجد و هیئات مذهبی شهرستان ساری بود، افزود: حضور مستمر و مخلصانه وی در گردان امام حسین (ع) و مجاهدت‌هایش در خطوط مقدم دفاع از امنیت، بیانگر روحیه ایثار، اخلاص و پایبندی او به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران همچنین شهادت این رزمنده را نشانه استمرار راه جهاد و ایثار دانست و تأکید کرد: خون پاک مجاهدان راه حق، ضامن ثبات و اقتدار روزافزون نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

سردار موحد در پایان، شهادت این بسیجی را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، فرمانده معظم کل قوا، خانواده شهید، همرزمان وی در لشکر ویژه ۲۵ کربلا و مردم شهیدپرور شهرستان ساری و استان مازندران تبریک و تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسئلت کرد.