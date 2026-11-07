به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: در پرونده نخست، هزار و ۴۵۰ لیتر سوخت به ارزش ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال که در باک اضافی یک دستگاه کامیون در شهرستان میبد جاسازی شده بود، کشف و در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی بررسی شد.

وی افزود: پس از احراز تخلف، متهم علاوه بر ضبط سوخت‌های قاچاق، به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

نوروزی ادامه داد: در پرونده دوم نیز هزار و ۹۲۰ لیتر نفت‌گاز به ارزش سه میلیارد و ۸۰ میلیون ریال از یک دستگاه کامیون بنز در محور خروجی استان، مقابل ایستگاه بازرسی شهید مدنی شهرستان مهریز کشف شد.

وی بیان کرد: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی مهریز پس از بررسی پرونده و احراز تخلف، متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد با اشاره به نحوه محاسبه جریمه‌ها گفت: در هر دو پرونده، با توجه به بیشتر بودن ارزش وسیله نقلیه حامل سوخت قاچاق از ارزش محموله، مبلغی معادل ارزش سوخت نیز به جریمه نقدی اضافه شد.

به گفته وی، احکام صادرشده پس از طی مراحل قانونی اجرا و هر دو پرونده مختومه شدند.