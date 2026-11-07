به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر شنبه ، در جمع خبرنگاران ، با اشاره به اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در جریان بازدید و سرکشی از واحدهای صنفی سطح دماوند، اقلام دخانی قاچاق را شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی و بازرسی از واحدهای صنفی متخلف، ۳ هزار نخ سیگار و ۳۳ بسته تنباکوی قاچاق و فاقد مجوز قانونی را کشف و ضبط کردند.

ملکی با تأکید بر اینکه قاچاق کالا و ارز از موانع رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است، مبارزه با این پدیده را از اولویت‌های مجموعه انتظامی دانست و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

فرمانده انتظامی دماوند در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.