به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه هنگام گشت‌زنی و کنترل نوار مرزی یک فروند قایق را مشاهده کردند که در حال تخلیه محموله خود به یک دستگاه خودروی نیسان بود.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان محموله را در ساحل رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه، ادامه داد: مرزبانان در بازرسی از محل موفق به کشف چهار هزار و ۱۹۱ قوطی و پاکت تنباکوی میوه‌ای و ۲۰۰ هزار نخ سیگار با برندهای مختلف شدند.

اکفوره ارزش ریالی محموله کشف شده را ۲۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد.