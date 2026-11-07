آسیه ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه ثبت‌نام هفتمین دوره رویداد ملی «شکوه مادری» در چهارمحال و بختیاری آغاز شده و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد، اظهار کرد: مادران دارای سه فرزند یا بیشتر و سن ۴۰ سال یا کمتر مشمول استفاده از این طرح‌اند که برای هفتمین سال پیاپی در استان هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

مسئول امور بانوان و خانواده کانون‌های خدمت رضوی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه رویداد ملی شکوه مادری با هدف حمایت از فرزندآوری و جوانی جمعیت به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار می‌شود، ادامه داد: این برنامه فرصتی برای تداوم مسیر شناسایی، تکریم و توانمندسازی مادران چندفرزندی است.

ارزانی بیان کرد: اختتامیه این رویداد در سالروز میلاد بی‌بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها برگزار و برگزیدگان معرفی خواهد شد.

وی بیان کرد: رویداد شکوه مادری با هدف تجلیل از مادرانی برگزار می‌شود که در کنار مشغولیت‌های اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی با وجود موانع اقتصادی و اجتماعی، مادری را به عنوان جهاد امروز خود برگزیده و در جلوگیری از بحران کاهش جمعیت کشور نقش آفرینی می‌کنند.

وی یادآور شد: مادران واجد شرایط که علاقه‌مند شرکت در این رویداد را دارند در مهلت تعیین شده مدارک خواسته شده از جمله فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند. برگزیدگان رویداد در دو سطح استانی و کشوری معرفی و تجلیل خواهند شد. سال گذشته

ارزانی با تأکید بر اینکه سفر مشهد مقدس و اهدای بسته‌های تبریک از جمله جوایز این رویدادند، گفت: سال گذشته از بین بالغ بر ۶۰۰ مادر شرکت‌کننده از چهارمحال و بختیاری، برای قریب به ۴۰۰ مادر بسته‌های تبرکی ارسال شد.

وی یادآور شد: سال گذشته رویداد شکوه مادری در کنار طرح «شمیم رضوی» در استان چهارمحال و بختیاری اجرایی شد با این توضیح که مادران طرح هسته‌هایی را تشکیل داده و در محافل و مجالس خانگی قرآنی و روضه‌ها و جمع‌های بانوان به ترویج و تبیین فرزندآوری پرداختند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سامانه‌های هفتمین رویداد به نشانی zendegirazavi.ir و Banovan.razavi.ir مراجعه کنند.