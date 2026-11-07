به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم موسوی‌نیا عصر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های ایام فاطمیه با محوریت «خون‌خواهی» و نقش بانوان، اظهار کرد: برنامه‌های ایام فاطمیه در سراسر استان و با بهره‌گیری از ظرفیت بانوان در مهدکودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، بازار، پایگاه‌های مقاومت و محافل خانگی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسه پیشنهادهای کنشگران فعال در حوزه برنامه‌های فاطمی جمع‌بندی شد و مقرر گردید برنامه‌ها از فاطمیه اول تا نهم اسفندماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ادامه داشته باشد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن ایام رجبیه، شعبانیه و ماه مبارک رمضان، ویژه‌برنامه‌هایی نیز در این مناسبت‌ها تا روز شهادت حضرت زهرا(س) پیش‌بینی شده است.

برگزاری مراسم «حرم تا حرم» با تشییع شهدای گمنام

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم «حرم تا حرم» گفت: این مراسم از امامزاده عبدالله(ع) آغاز می‌شود و پس از عبور از خیابان فردوسی، میدان شهدای نیروی انتظامی و میدان جهاد، به امامزاده مختار(ع) می‌رسد.

حجت الاسلام موسوی‌نیا ادامه داد: تأمین حضور گسترده مردم، تهیه پرچم‌هایی با موضوع خون‌خواهی، پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، برپایی مواکب پذیرایی در مبدأ، مقصد و مسیر مراسم و هماهنگی با مداحان و سخنرانان برای اجرای برنامه‌های مرثیه‌سرایی از جمله مصوبات این جلسه بود.

وی تأمین اتوبوس برای انتقال شرکت‌کنندگان به نماز جمعه را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: مراسم «حرم تا حرم» روز جمعه با تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام از امامزاده عبدالله(ع) تا امامزاده مختار(ع) برگزار خواهد شد.

پاسداشت فرهنگ فاطمی ضامن تداوم پیروزی‌هاست

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) اظهار کرد: هرچه داریم از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و حضرت زهرا(س) است و ادامه حیات جهان نیز به برکت آنان است.

وی با اشاره به شرایط تاریخی و فرهنگی جامعه افزود: ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که به واسطه شرایط آن، امروز از معرفت خداوند، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) برخوردار هستیم؛ اگر شرایط به شکل دیگری رقم می‌خورد، ممکن بود در گوشه دیگری از جهان باشیم که هیچ معرفتی به خداوند و پیامبران الهی و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نداشته باشیم یا خدای ناکرده در زمره دشمنان آنان قرار بگیریم.

حجت الاسلام موسوی‌نیا با بیان اینکه باید قدر این معرفت و توفیق را بدانیم، تصریح کرد: انقلاب و نهضت امام خمینی(ره) نیز به برکت اهل بیت(ع) شکل گرفته و استمرار یافته است.

وی با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی عنوان کرد: امروز شاهد یک معجزه تاریخی و پیروزی انقلاب اسلامی در برابر مستکبران جهان و ابرقدرت‌ها هستیم؛ در یک طرف آمریکا با تمام امکانات اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای، رژیم صهیونیستی، کشورهای همسو، ناتو و اروپا قرار داشتند و در طرف دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده بود، اما جبهه مقابل به شکست تاریخی دچار شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد این پیروزی‌ها و دستاوردها را از برکات توسل و عنایات ویژه حضرت فاطمه زهرا(س) و امام عصر(عج) دانست و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ فاطمی، حجاب و عفاف در جامعه تأکید کرد.