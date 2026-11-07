به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی بعداظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های ایام فاطمیه با محوریت خون‌خواهی و نقش‌آفرینی بانوان در کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی به‌ویژه در میان نسل جوان، پیاده‌روی «حرم تا حرم» را اقدامی در راستای نشر معارف اهل بیت(ع) دانست.

وی با اشاره به ظرفیت مردمی این حرکت فرهنگی و مذهبی اظهار کرد: این ظرفیت عظیم فرهنگی باید به‌درستی مدیریت شده و برای سعادت مردم به کار گرفته شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر حفظ ماهیت مردمی برنامه‌ها افزود: تشییع پیکر شهدا یک فضیلت است که در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) انجام می‌شود و باید ظرفیت‌های مردمی در همه زمینه‌ها تقویت و ماندگار شود.

وی همچنین همگرایی در ترویج مسائل فرهنگی و معنوی را عاملی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان علیه باورهای دینی و مذهبی دانست و بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای حضور گسترده مردم در پیاده‌روی «حرم تا حرم» و مراسم تشییع شهدای گمنام تأکید کرد.

آیت الله حسینی گردهمایی مردم حول محور اهل بیت(ع) را راه نجات جامعه دانست و «حرم تا حرم» را جلوه‌ای از ارادت و اخلاص مردم نسبت به حضرت فاطمه زهرا(س) در ایام شهادت ایشان عنوان کرد.