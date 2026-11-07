به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد» با توجه به استقبال مخاطبان و درخواست مدارس برای بازدید گروهی، تا روز پنجشنبه ۶ آذر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این تمدید فرصت بیشتری را برای علاقه‌مندان، به‌ویژه مدارس و گروه‌های دانش‌آموزی، فراهم می‌کند تا با برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی از آثار این نمایشگاه بازدید کنند و با روایتی تصویری از واقعیت‌های غزه آشنا شوند.

مدارس علاقه‌مند به بازدید گروهی از نمایشگاه می‌توانند برای هماهنگی، از طریق حساب کاربری @iran_ipc در پیام‌رسان بله یا تلگرام اقدام کنند.

نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد» در موزه هنرهای معاصر فلسطین تهران برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ از این نمایشگاه بازدید کنند. این نمایشگاه روزهای چهارشنبه تعطیل است و آخرین مهلت بازدید از آن ۶ آذر خواهد بود.