به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم جدید فدراسیون جهانی ورزش دانشگاهی (FISU)، ورزشکاران دانشجو برای حضور در مسابقاتِ این فدراسیون باید در بازه سنی ۱۷ تا ۲۸ سال قرار داشته باشند. این در حالی است که استثنای مربوط به رشته بسکتبال همچنان پابرجاست و حداکثر سن مجاز برای حضور در این رشته ۲۵ سال تعیین شده است.



این تصمیم در نشست کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی ورزش دانشگاهی در شهر چانگچون چین اتخاذ شده و در چارچوب تصمیمات جدید این فدراسیون برای توسعه ورزش دانشگاهی قرار دارد.



همچنین یکی از تصمیمات مهم این نشست در حوزه توسعه برند، بازگرداندن نام یونیورسیاد به مسابقات المپیک دانشجویان جهان بود.