به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه اعضای جدید هیئت مدیره بنیاد رودکی را منصوب کرد.

براین اساس قاسم خورشیدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مهدی شفیعی، آرش امینی، حسین سلیمی و سید ضیا هاشمی به عنوان اعضای هیئت مدیره بنیاد رودکی منصوب شدند.

بنیاد فرهنگی هنری رودکی فعالیت خود را از آبان سال ۱۳۸۲ با مصوبه مجلس شورای اسلامی با ادغام واحدهای مجموعه تالار وحدت و مجموعه فرهنگی انقلاب اسلامی (برج آزادی)، در قالب مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی، آغاز کرد.

فعالیت بنیاد رودکی، از ادغام ۲ مجموعه‌ آغاز شد؛ تالار وحدت که یکی از مجهزترین و بزرگ‌ترین تالارهای اپرا موسیقی و تئاتر ایران است و برج آزادی که یکی از بناهای یادبود در جهان به‌شمار می‌رود که تاریخچه آن به سال ۱۳۴۵ هجری شمسی برمی‌گردد.