به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقاتی که در برخی فدراسیون های ورزشی رخ داده و رد صلاحیت تعدادی از نامزدها در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش، موجب کشیده شدن این موضوع به کمیسیون اصل نود شده است. اتفاقی که با شکایت برخی نامزدها صورت گرفته و حالا این کمیسیون به طور جدی تری به موضوع ورود کرده و خواستار شفاف سازی در این مورد شده است.

در همین راستای جلسه ای اوایل مرداد جاری در کمیسیون اصل نود با حضور اعضای این کمیسیون و برخی مسئولان وزارت ورزش تشکیل شد اما توضیحات مسئولان این وزارتخانه نتوانست کمیسیون اصل نود را قانع کند.

محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برگزاری این نشست پرداخت و دلایل قانع نشدن این کمیسیون از توضیحات مدیران و مسئولان وزارت ورزش را اعلام کرد.

ورود به ماجرای انتخابات با شکایت نصیرزاده

معتمدی زاده ورود کمیسیون اصل نود به موضوع انتخابات فدراسیون های ورزشی را با شکایت عبدالمهدی نصیرزاده عنوان کرد و گفت: به دنبال شکایتی که از ایشان به خاطر ردصلاحیت شان برای نام نویسی در انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مطرح شده بود، به این موضوع ورود کردیم و از وزارت ورزش و جوانان خواستار ارایه توضیحات و شفاف سازی در این مورد شدیم.

خواستار تعویق انتخابات فدراسیون بدنسازی هستیم

وی ادامه داد: پس از دریافت شکایت ایشان بررسی های لازم را انجام دادیم و در نامه ای رسمی که اواخر بهمن ماه سال گذشته به وزارت ورزش ارسال کردیم خواستار ارایه توضیحات در این مورد شدیم که متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم. مجددا ماه گذشته این نامه را تکرار کردیم و ضمن درخواست برای ارایه شفاف سازی، خواستار تعویق انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هم شدیم. جلسه ای هم که هفته گذشته برگزار شد در همین راستا بود.

از توضیحات وزارت ورزش قانع نشدیم

سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه به برگزاری نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی این کمیسیون در مجلس به ریاست علی کشوری نایب‌رئیس کمیسیون و با هدف پیگیری شکایات واصله در خصوص «مهندسی انتخابات» روسای فدراسیون‌ها اشاره کرد و گفت: این جلسه با حضور معاونت قهرمانی، معاونت حقوقی و پارلمانی، مدیرکل حراست و بازرسی وزارت ورزش و جوانان و همچنین رئیس میز ورزش در سازمان بازرسی در راستای تطبیق مستندات شاکیان در مواجهه با مسئولان تشکیل شد که در پایان نشست ما از توضیحات ارایه شده قانع نشدیم.

رویکرد وزارت ورزش اعمال نظر شخصی و سلیقه ای است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح ماهیت تخلفات، اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان در فرآیند معرفی کاندیداهای ریاست فدراسیون‌ها، به‌جای استناد به معیارهای شفاف و عینی، رویکردی کاملاً شخصی و سلیقه‌ای را در پیش گرفته است که در حقیقت نوعی سیاسی‌کاری برای مدیریت ارادی خروجی انتخابات محسوب می‌شود. نقطه تمرکز این تخلفات در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش متمرکز است، جایی که مسئولان مربوطه با ارائه تفاسیر متناقض و غیرتخصصی از قانون، درباره مفاهیم حساسی نظیر وثاقت و امانت کاندیداها تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که طبق ضوابط جاری، تشخیص صلاحیت‌های اخلاقی و نظارتی باید صرفاً توسط مراجع ذی‌صلاح و نه بر اساس برداشت‌های شخصی در بدنه وزارتخانه صورت گیرد.

تخلفات در چند فدراسیون بوده است

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته در این جلسه نشان داد این رویه تخلف‌آمیز تنها محدود به یک مورد نبوده و چندین فدراسیون ورزشی را متأثر کرده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر فدراسیون بدنسازی یکی از محورهای اصلی شکایات ثبت شده است. تمامی این موارد به‌طور رسمی صورت‌جلسه شده و با توجه به عدم ارائه پاسخ‌های متقاعدکننده از سوی معاونان وزارتخانه در مواجهه با مستندات موجود، مقرر شد در جلسات آتی، موضوع به طور جامع با حضور شخص وزیر ورزش و جوانان بررسی شود.

پرونده های ساختگی برای حذف برخی نامزدها

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با اشاره به پرونده‌سازی سیستماتیک برای ممانعت از حضور برخی چهره‌ها در انتخابات، گفت: در برخی موارد برای حذف رقبای توانمند، پرونده‌های ساختگی تشکیل شده است، به‌طوری که حتی برای یکی از شاکیانی که در جلسه حضور داشت، چندین پرونده تشکیل شده بود اما در نهایت این فرد تبرئه شد؛ امری که به‌وضوح ثابت می‌کند هدف از تشکیل این پرونده‌ها، نه اجرای قانون، بلکه ایجاد مانع برای حضور افراد در جایگاه‌های مدیریتی بوده است. شکایات متعددی همچنان در دست بررسی است که مقرر شده با ارائه مستندات تکمیلی در پرونده ثبت شوند. کمیسیون اصل نود متعهد شد که پیگیری‌های این پرونده را تا دستیابی به نتیجه نهایی و احقاق حقوق متقاضیان ادامه دهد.

انتخابات بدنسازی باید به تعویق بیفتد

معتمدی زاده با اشاره به نامه نگاری که در این زمینه صورت گرفته است گفت: از آنجایی که کمیسیون اصل نود از توضیحات مسئولان وزارت ورزش قانع نشده است و پاسخ نامه های ما هم به طور شفاف داده نشده است، در نامه ای که توسط رئیس کمیسون خطاب به وزیر ورزش ارسال شده، خواستار تعویق انتخابات این فدراسیون شده ایم.

در چند فدراسیون هم برخورد سلیقه ای صورت گرفته است

وی با اشاره به اتفاقات مشابهی که در برخی فدراسیون های دیگر صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: براساس گزارش های رسیده در فدراسیون های ژیمناستیک، اتومبیلرانی و موتورسواری، سوارکاری، تکواندو، ورزش های دانشگاهی و ... نیز تخلفاتی با همین محور صورت گرفته و صلاحیت مدیریتی برخی نامزدها رد شده است. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که همین تصمیمات سلیقه ای و شخصی در این کمیسیون صورت گرفته که مبنای قانونی ندارد.

سنگ روی سنگ بند نمی شود!

وی ادامه داد: پس از مطرح شدن شکایت آقای نصیرزاده و بررسی که ما انجام دادیم، نامزدهای برخی فدراسیون های دیگر هم با ما تماس گرفتند. متاسفانه در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش اعمال نظرات شخصی باعث شده است اگر از نامزدی خوششان نیاد او را تایید صلاحیت نمی کنند که این موضوع از نظر مجلس اقدامی غیرقانونی است و مسئولان وزارت ورزش باید پاسخگو باشند. اگر قرار باشد نامزدها با نظر و سلیقه شخصی وزیر یا هر مسئولی در وزارت ورزش رد صلاحیت شوند و قانونی مبنای تصمیم گیری نباشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.

با کسی تعارف نداریم و تا آخر می ایستیم

سخنگوی کمیسیون اصل نود با تاکید بر این که تا آخر خواهند ایستاد تا شفاف سازی کامل و قانونی در این مورد صورت بگیرد گفت: از آنجایی که وظیفه کمیسیون نظارت است با کسی تعارف نداریم و تا آخر خواهیم ایستاد تا شفاف سازی کامل در این مورد صورت بگیرد. هر تصمیمی که در وزارت ورزش صورت می گیرد باید مبنای قانونی داشته باشد. از آنجایی که از توضیحات مسئولان وزارت ورزش قانع نشدیم تا آخر خواهیم ایستاد تا شفاف سازی کامل صورت بگیرد.

نباید به اعتبار ورزش ایران خدشه وارد شود

معتمدی زاده با تاکید بر این که تصمیمات وزارت ورزش نباید به گونه ای باشد که به اعتبار ورزش ایران خدشه وارد شود گفت: از این وزارتخانه خواسته ایم که در مورد آقای نصیرزاده در نهادهای ذیربط استعلام بگیرند اما از آنجایی که واهمه دارند ایشان تایید شود از این استعلام طفره می روند. ایشان جایگاه بین المللی دارند و شایسته نیست که رئیس فدراسیون جهانی در جریان این موضوع قرار بگیرد و از وزیر ورزش پیگیر موضوع شود. مسیری که وزارت ورزش می رود اشتباه است و شایسته نیست که روی حب و بغض تصمیم‌گیری شود.

وزارت ورزش به جوانان اهمیت بدهد

سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به فعالیت برخی مدیران باسابقه در وزارت ورزش خواستار جوانگرایی در برخی مسئولیت ها شد و گفت: چرا باید در یکی از معاونت های مهم وزارت ورزش از فردی استفاده شود که 37 سال سابقه فعالیت دارند؟ می شود به جای آقای اسبقیان از یک مدیر جوان استفاده کرد. در برخی موارد نظارت کافی از سوی معاونت قهرمانی وجود ندارد که برمی گردد که حضور یک نیروی جوان می تواند این خلا را هم پر کند.

چرا مجلس زودتر ورود نکرد؟

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس زودتر از این به مسائل اینچنینی ورود نکردند گفت: متاسفانه به خاطر اتفاقات اخیر در چند ماه گذشته مجلس نتوانست به مسائل وزارت ورزش ورود کند و برخی افراد هم از این وضعیت سوء استفاده کردند اما قطعا تا پایان موضوع مسائل را پیگیری خواهیم کرد. این که به نامه های ما پاسخ نمی دهند شایسته نیست. ما نه با وزیر و نه معاونان ایشان تعارف نداریم و هر چند هم که حساب شده کار کنند باید پاسخگو باشند.

باید جلوی اعمال نظر شخصی را بگیریم

معتمدی زاده با بیان این که حفظ آبروی مومن واجب است خاطرنشان کرد: این که بخواهیم با اعمال نظر شخصی و سلیقه ای آبروی یک مومن را ببریم شایسته نیست. اگر هم قرار است تصمیمی گرفته شود باید مبنای قانونی داشته باشد. ما این موضوع را رها نخواهیم کرد و تا شفاف سازی نهایی ادامه خواهیم داد.

نیاز باشد متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می کنیم

سخنگوی کمسیون اصل نود در پاسخ به این پرسش که با توجه به مواردی که اشاره کردید و تخلفاتی که صورت گرفته است، آیا احتمال معرفی برخی مسئولان به قوه قضائیه وجود دارد گفت: به دلیل این که ورود ما به این پرونده ها به واسطه شکایت نامزدها صورت گرفته است، اگر نیاز باشد متخلفان را به قوه قضائیه معرفی خواهیم کرد و در این زمینه با هیچکس تعارف نخواهیم داشت.