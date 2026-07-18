تاکید مسئولان ورزش همگانی بر تلاش برای ارتقاء و تامین سلامت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مجمع عمومی فدراسیون ورزش های همگانی صبح امروز شنبه به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسنخانی. معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مهین فرهادی زاد نماینده کمیته ملی المپیک، کلانتری مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی و علی خلیلی رئیس فدراسیون در وزارت ورزش برگزار شد.

علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در ابتدای مجمع، توسعه ورزش پیاده‌روی و ورزش روزانه را به عنوان اولویت اصلی فدراسیون در شرایط پساجنگ خواند و افزود: فرهنگ‌سازی ورزش پیاده‌روی در جامعه، تبدیل آن به عادت و ورزش همگانی برای سلامت عمومی، با هماهنگی با محیط زیست و امضا تفاهمنامه‌های مربوطه اولین برنامه اجرایی فدراسیون ورزش‌های همگانی در سال گذشته بود. در راستای فرهنگ‌سازی ۸ قسمت پویانمایی با عنوان «خانواده نجات و ایران خانوم» تولید و در فضای مجازی منتشر شد و همچنین نخستین دوره جشنواره روایت حرکت که بازنمایی تغییر زندگی افراد از طریق بود، برگزار شد.



خلیلی ضمن بر شمردن رویدادها و طرح‌های اصلی فدراسیون در سال اخیر بیان داشت: برگزاری برنامه‌هایی با محوریت محیط‌زیست پیاده‌محور و برگزاری ۱۲۳ برنامه در هفته محیط زیست پیاده، اجرای طرح سپاس در سراسر کشور به صورت همایش پیاده روی و دیگر برنامه‌ها، اجرای طرح گام های عاشقانه به مناسبت حضور در اربعین در بستر اپلیکیشن گامیران و آماده‌سازی مردم برای حضور در مراسم جاماندگان اربعین، برگزاری ۳۸۷۰ همایش پیاده‌روی در سال گذشته، برگزاری بیش از ۵۰ همایش‌ خانواده‌محور صبح و نشاط همراه با پخش زنده در سال گذشته، همکاری با دستگاه‌های مختلف ار جمله فدراسیون‌های روستایی، کارگری، دانشگاهی و اقشار مختلف و ۱۹۹۱ دوچرخه در سطح کشور به عنوان جوایز اپلیکیشن گامیران توزیع شد.



رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی تعداد نفرات شرکت کننده در همایش‌های پیاده روی را بیش از ۹ و نیم میلیون نفر خواند و افزود: آمار مشارکت کنندگان در همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی معادل ۹ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر است و به طور میانگین تقریباً ۵۰۰۰ نفر در هر همایش حضور داشتند.

وی ادامه داد: سال گذشته با همکاری دفتر توسعه همگانی طرح ملی ماوا به کلیه استان‌ها با هدف تسهیل دسترسی مردم به ورزش و ایستگاه‌های ورزشی ابلاغ شد. مجموعه اقدامات در سطح ملی و استانی با هدف ترویج ورزش‌های همگانی، سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و هم‌افزایی با دستگاه‌های دولتی و مردمی انجام شده و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با دستاوردهای قابل‌ اندازه‌گیری و بازتاب رسانه‌ای گسترده همراه بوده است.

در ادامه نشست محمدحسین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی اظهار داشت: بر اساس اعلام مسئولان فرهنگی کشور، در شرایط ویژه اخیر، فدراسیون‌های ورزشی و هیئت‌های استانی با همراهی مردم غیور ایران، میادین را به صحنه اجرای برنامه‌های هماهنگ با منویات رهبر شهید و مسئولین نظام تبدیل کردند و مسئولیت اجتماعی خود را به‌خوبی به انجام رساندند.

وی ادامه داد: فدراسیون ورزش‌های همگانی و دفتر توسعه همگانی وزارت ورزش به ویژه در یک سال اخیر هماهنگی و همکاری خوبی داشته‌اند و امیدواریم با این‌ همدلی بتوانیم به تاکید رهبر شهید بر «ضرورت ورزش همگانی برای آحاد مردم» جامه عمل بپوشانیم و با افزایش سلامت عمومی به کاهش بیماری‌ها و هزینه‌های درمان کمک کنیم.



در ادامه نشست محورهای مورد نظر مجمع به تصویب اعضای حاضر، روسای هیئت‌های استانی و نمایندگان کمیسیون‌های مختلف که به صورت وبیناری در مجمع حاضر بودند، رسید.

در این مجمع حجت السلام والمسلمین محمد حسین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان، علی خلیلی رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی، مهین فرهادی‌زاد نایب رییس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، علیرضا کلانتری مدیرکل دفتر توسعه همگانی وزارت ورزش، احمد سجادی بازرش فدراسیون، شهرام علم و شبنم کلاهی نواب رییس فدراسیون، علیرضا مهدوی دبیرکل، بهاره رحمانی خزانه‌دار، ناهیده جباری مسئول آکادمی و مسئول آموزش فدراسیون، عاطفه انسان مسئول امور استان‌های فدراسیون، محمود رضا قاسمی مسئول کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی و عضو هیئت رییسه، رضا خسروی عضو هیئت رییسه فدراسیون، محمد حسین زاهدی‌فر رییس هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر و عضو هیئت رییسه فدراسیون، عزالدین حیدری عضو هیئت رییسه فدراسیون و سرهنگ بابک امیری‌نژاد نماینده ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند.