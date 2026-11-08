به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه های برتر آسیا در نظام رتبه بندی کیواس برای سال ۲۰۲۷ معرفی شده اند.

این مقایسه با استفاده از رتبه بندی شناخته شده در سطح جهانی از منظر شهرت علمی، اشتغال و نتایج فارغ التحصیل، تجربه دانشجویی و فرصت های بین المللی به دست آمده است.

کاوش بیش از ۱۵۰۰ دانشگاه در آسیا، مقایسه موضوعات، مقاصد تحصیلی و تجربه دانشجویی و نگاه فراتر از عملکرد علمی با اشتغال و بینش شغلی از ویژگی های این رتبه بندی است.

نظام رتبه‌بندی کیو اس، دانشگاه‌های آسیایی را از سال ۲۰۰۹ ارزیابی و از آن سال، رتبه‌بندی این دانشگاه‌ها را هر ساله اعلام می‌کند. در رتبه‌بندی کیو اس آسیایی ۲۰۲۷ تعداد ۱۵۰۰ دانشگاه آسیایی حضور دارند.

معیارهای ارزیابی در نظام رتبه‌بندی کیواس (QS) از ۹ شاخص کلیدی برای سنجش عملکرد دانشگاه‌ها استفاده می‌کند. شهرت دانشگاه (۳۰ درصد)، ارزیابی کارفرمایان (۱۵ درصد)، میزان استنادات به ازای هر عضو هیأت علمی (۲۰ درصد)، نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو (۱۰ درصد)، نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی (۵ درصد)، نسبت دانشجویان بین‌المللی (۵ درصد)، شبکه پژوهش بین‌المللی (۵ درصد)، اشتغال فارغ‌التحصیلان (۵ درصد)و توسعه پایدار (۵ درصد) شاخص‌های کلیدی این رتبه‌بندی هستند.

در رتبه بندی ۲۰۲۶ نظام رتبه بندی کیواس تعداد ۴۸ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی آسیایی کیو اس ۲۰۲۶ حضور داشتند و در رتبه بندی ۲۰۲۷ این تعداد به ۵۰ دانشگاه افزایش یافته است.

اما رتبه دانشگاه های ایرانی افت محسوسی داشته است که در ۹ دانشگاه اول به ترتیب دانشگاه تهران از رتبه ۹۳ به رتبه ۱۱۴، دانشگاه صنعتی شریف از رتبه ۱۲۴ به رتبه ۱۳۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از رتبه ۱۶۹ به رتبه ۱۹۱، دانشگاه علم و صنعت از رتبه ۱۷۲ به رتبه ۱۹۲، دانشگاه شهید بهشتی از رتبه ۲۱۴ به رتبه ۲۳۲، دانشگاه صنعتی اصفهان از ۲۱۲ به رتبه ۲۴۴، دانشگاه تبریز از رتبه ۲۱۲ به رتبه ۲۵۶، دانشگاه شیراز از رتبه ۲۴۱ به رتبه ۳۰۳، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی از رتبه ۲۸۷ به رتبه ۳۴۳ رسیده اند.

۱۰ دانشگاه برتر آسیا نیز در این فهرست رتبه اول دانشگاه The University of Hong Kong از هنگ کنگ، رتبه دوم دانشگاه پکن از چین، رتبه سوم Tsinghua University از چین، رتبه چهارم City University of Hong Kong (CityUHK) از هنگ کنگ، رتبه پنجم The Chinese University of Hong Kong (CUHK) از هنگ کنگ، رتبه ششم (مساوی) Fudan University از چین، رتبه ششم (مساوی) National University of Singapore (NUS) از سنگاپور، رتبه هشتم Nanyang Technological University از سنگاپور، رتبه نهم (مساوی) The Hong Kong Polytechnic University از هنگ کنگ، رتبه نهم (مساوی) The Hong Kong University of Science and Technology از هنگ کنگ هستند.

فهرست دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی کیواس (QS) ۲۰۲۷