به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در پیامی خطاب به همایش بین المللی «صلح و جهانی عاری از خشونت از منظر حقوق بین الملل و ادیان توحیدی» که در ایروان کشور ارمنستان برگزار شد، خطاب به حاضران در همایش ضمن قدردانی از کشور میزبان، گفت: باعث دلگرمی ما است که برای موضوعی با این درجه از اهمیت کنار یکدیگر جمع شده‌اید. سخن از صلح و جهان عاری از خشونت، سخن از انسان، سخن از خدای انسان و سخن از پیام و مقصد تمامی ادیان توحیدی و حتی غیرتوحیدی است. همه ادیان ادعا می‌کنند که برای خدمت به انسان، ساختن زندگی دلپذیر برای او و تأمین سعادت، آرامش و امنیت وی اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه در فلسفه فقه اسلامی معتقدیم که «حفظ امنیت» یکی از پنج مقصد اصلی تمامی شریعت‌های الهی است، گفت: هر حکمی که برای حفظ صلح و تأمین جهانی عاری از خشونت مورد نیاز باشد، در شرایع دینی پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر، یکی از سیاست‌های قاطع ادیان الهی، برخورد با کسانی است که این حقیقت دلپذیر را مورد تعرض قرار می‌دهند.

جایگاه صلح و حرمت ایجاد ناامنی در قرآن کریم و انطباق آن با حقوق بین‌الملل

وی ادامه داد: شاید برای برخی از شما شنیدن این نکته جالب باشد که در قرآن کریم، کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط زندگی آنان شود، «محاربه با خدا» محسوب شده است. یعنی سلب آرامش، از بین بردن صلح و ترویج خشونت، نه فقط دشمنی با انسان‌ها، بلکه دشمنی با خدای انسان‌ها به شمار رفته است.

اسماعیلی گفت: فقهای بزرگ ما در مباحث خود اعلام کرده‌اند که برای صدق عنوان محاربه، لازم نیست حتماً امنیت مردم مسلمان مخدوش شود؛ بلکه حتی اگر یک مسلمان به نحوی که اشاره شد، امنیت و آرامش خاطر یک غیرمسلمان را از بین ببرد، آن مسلمان محارب با خدا و مستحق شدیدترین مجازات‌هایی است که در قرآن تعیین شده است. از نظر ما پیروان قرآن، محیط زندگی انسان‌ها باید آکنده از صلح و محبت و عاری از خشونت و درگیری باشد.

وی یادآور شد: حقوق بین‌الملل نیز همان‌گونه که می‌دانید چنین ادعایی دارد. منشور ملل متحد قرن‌ها پس از نزول قرآن به این حقیقت اذعان کرد که ما برای نیل به رفق، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر دور هم جمع می‌شویم، منشور ملل متحد را امضا می‌کنیم و متعهد می‌شویم که هیچ یک از دولت‌های عضو علیه هیچ عضو دیگری از خشونت استفاده نکند و حتی تهدید به استفاده از خشونت ننماید.

تعرض به حقوق ملت ایران، ایستادگی و لزوم وحدت پیروان ادیان توحیدی

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه همان‌گونه که امروز شاهدید، این حق به آشکارترین وجه مورد تعرض قرار گرفته است. ما ایرانی‌ها، ما برادران شما و ما هم‌فکران شما در یک سال اخیر هدف شدیدترین خشونت‌ها قرار گرفتیم و وحشیانه‌ترین تحریم‌های ضد بشری را تجربه کردیم؛ ولی جانانه مقاومت کردیم و جانانه مقاوم باقی خواهیم ماند و نشانه‌های شکست دشمنان ما و پیروزی نهایی ما این روزها آشکارتر از همیشه است.

وی گفت: ما پیروان ادیان توحیدی باید با یکدیگر باشیم، دست برادری و محبت به یکدیگر بدهیم و بدانیم که تعرض به هر یک از ما، تعرض به همه ماست. اگر مایلیم دنیایی پر از صلح و خالی از خشونت را ببینیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه با یکدیگر باشیم، با یکدیگر گفتگو کنیم و یکدیگر را تحمل نماییم.

معاون راهبردی رئیس جمهور افزود: قرآن کریم به ما مسلمانان آموخته است که به تمام پیروان ادیان توحیدی بگوییم: ای برادران عزیز! بیایید بر مشترکات خود تکیه کنیم، اختلافات را کنار بگذاریم و همه با هم مشت واحدی شویم و بر دهان کسی بکوبیم که به هر یک از ما تعرض می‌کند. برای رسیدن به جهانی این‌گونه، یکی از نیازهای مهم ما بازگشت به گفتگو است. نیاز دیگر، ترویج گفتمان ادیان توحیدی و آموزش همگانی متون دینی است.

وی به سیره پیامبران الهی در ترویج محبت، مسئولیت عملی اشاره کرد و گفت: همه ادیان توحیدی منادی محبت و همزیستی مسالمت‌آمیز بوده‌اند. این حضرت عیسی مسیح (ع)، پیامبر بزرگ خداست که ندا می‌داد: «هرگز محبت خدا با دوست نداشتن انسان‌ها جمع نمی‌شود.» و این پیامبر بزرگ مسلمانان (ص) است که علناً اعلام می‌فرمود: «به من ایمان نیاورده است کسی که سیر به بستر خواب رود اما همسایه‌اش گرسنه باشد.»

اسماعیلی در پایان متذکر شد: ما و شما مدعیان پیروی از چنین پیامبرانی هستیم و باید آن را در عمل ثابت کنیم. امیدوارم همایش شما گام مهمی برای رسیدن به این هدف والامقام باشد و بار دیگر در همایش‌های بعدی، ایران عزیز، مهربان و سربلند میزبان شما باشد. برای شما در دست‌یابی به هدف بزرگی که در نظر گرفته‌اید، آرزوی موفقیت و توفیق دارم.