به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مردم عراق در استان میسان امروز نیز در اعتراض به ادامه تعطیلی گذرگاه چذابه تظاهرات کردند.

تظاهرات‌کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار بازگشایی هر چه سریع‌تر این گذرگاه شدند.

خبرنگار المربد عراق نیز گزارش داد که تعدادی از صاحبان کامیون، کارگزاران گمرک و کارگران بارگیری و تخلیه بار در گذرگاه الشیب(چذابه)، اعتراض خود را در جاده غزیله منتهی به گذرگاه مرزی الشیب و دفتر مرکزی شرکت‌های نفتی در میادین نفتی بازرکان بار دیگر تظاهرات کردند و خواستار بازگشایی این گذرگاه ، زیرا این گذرگاه، معیشت آنها را تأمین می‌کند.

شایان ذکر است که استان میسان از ۲۳ ماه گذشته تاکنون، پس از تعطیلی گذرگاه مرزی الشیب در بیستم این ماه به دلایل نامعلوم، شاهد اعتراضات بوده است.