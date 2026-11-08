به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، پژوهشگران گزارش دادند که افزایش دریافت ویتامین C در دوران بارداری، از رشد اولیه مغز پشتیبانی می‌کند و می‌تواند خطر بروز مشکلات سلامت روان در آینده را کاهش دهد.

تیم پژوهشی دریافت نوزادانی که مادرانشان در دوران بارداری مکمل‌های ویتامین C بیشتری مصرف کرده بودند، در ۶ ماهگی کمتر دچار بی‌قراری یا پریشانی می‌شدند. این موضوع نشانه‌ای اولیه از سلامت روان مطلوب در مراحل بعدی زندگی است.

«الینور سالیوان»، پژوهشگر ارشد و استاد روان‌پزشکی و علوم اعصاب رفتاری در دانشگاه علوم و بهداشت اورگن، می‌گوید: «امیدبخش‌ترین نکته این است که تغذیه عاملی نسبتاً قابل‌تغییر است؛ به‌ویژه زمانی که افراد از منابع و حمایت‌های کافی برخوردار باشند.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «مکمل‌های ویتامین C ارزان‌قیمت هستند، به‌راحتی در دسترس قرار دارند و افراد می‌توانند بلافاصله و به‌طور مداوم آن‌ها را در برنامه خود بگنجانند. این تغییر به‌ظاهر کوچک می‌تواند در آینده تأثیری شگرف بر کودکان و خانواده‌ها داشته باشد.»

پژوهشگران در بخش پیش‌زمینه پژوهش اشاره کردند که دوران بارداری نیاز بدن به ویتامین C را افزایش می‌دهد، اما حدود ۲۵ درصد از زنان باردار کمتر از مقدار مورد نیاز، این ویتامین را دریافت می‌کنند.

آنها افزودند که مادران باردار اغلب تحت استرس شدیدی هستند؛ عاملی که می‌تواند بر رشد مغز جنین تأثیر بگذارد.

«الیزابت وود»، پژوهشگر اصلی و استادیار روان‌پزشکی در دانشگاه علوم و بهداشت اورگن، می‌گوید: «شواهد پژوهشی متعددی نشان می‌دهند که محیط درون‌رحمی بر سلامت قلبی-متابولیک تأثیرگذار است. اکنون در حال درک این موضوع هستیم که این محیط چگونه بر رشد مغز و سلامت رفتاری نوزاد نیز اثر می‌گذارد. با کسب آگاهی بیشتر، تمرکز ما بر اقداماتی است که می‌توانند به دستیابی به پیامدهای سالم‌تر کمک کنند.»

در این مطالعه جدید، پژوهشگران داده‌های مربوط به تغذیه و سلامت بیش از ۳۰۰ زن باردار، از جمله میزان دریافت ویتامین C آنها از طریق مواد غذایی یا مکمل‌ها را بررسی کردند. پس از آنکه نوزادان به ۶ ماهگی رسیدند، مادران پرسشنامه‌ای را درباره رفتار کودک خود تکمیل کردند.

نتایج نشان داد زنانی که مکمل‌های ویتامین C بیشتری مصرف کرده بودند، کمتر احتمال داشت نوزادانی داشته باشند که هیجانات منفی مانند بی‌قراری و بدخلقی از خود نشان می‌دهند. در واقع، به نظر می‌رسد مصرف مکمل‌های ویتامین C می‌تواند تأثیرات منفی احتمالی استرس مادر بر تکامل مغزی نوزاد را خنثی کند.

با این حال، پژوهشگران دریافتند که این نتیجه تنها در مورد مصرف مکمل‌ها صدق می‌کند و شامل ویتامین C دریافتی از طریق رژیم غذایی نمی‌شود.

تیم پژوهشی قصد دارد به مطالعه خود در زمینه بهترین انتخاب‌های غذایی برای زنان باردار، و همچنین چگونگی بهبود دسترسی به غذاهای سالم و مداخلات تغذیه‌ای در دوران بارداری ادامه دهد.