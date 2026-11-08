به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هنرور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد شش‌ماهه حوزه سلامت روان استان اظهار کرد: در راستای شناسایی زودهنگام اختلالات روان‌شناختی و ارتقای سلامت جامعه، ۳۳۵ هزار و ۱۲۲ نفر از افراد بالای پنج سال در استان غربالگری شدند.

وی افزود: از میان افراد شناسایی‌شده، هفت هزار و ۶۳۵ نفر توسط متخصصان ویزیت شدند و برای بیش از هفت هزار و ۴۰۰ نفر نیز مداخلات روان‌شناختی در سطح جامعه انجام گرفت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات تخصصی سلامت روان در استان گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی، سه مرکز سلامت روان اجتماعی (سراج) در شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس و آق‌قلا افتتاح و فعالیت خود را آغاز کردند.

هنرور همچنین از اجرای برنامه غربالگری زنان متأهل در گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف شناسایی زودهنگام مشکلات خانوادگی، تقویت روابط سالم و ارجاع افراد نیازمند به خدمات تخصصی در شش‌ماهه نخست امسال اجرا شد.

وی ادامه داد: در این مدت ۱۲۷ هزار و ۵۶۹ نفر از زنان متأهل این گروه سنی غربالگری شدند که هزار و ۴۳۲ نفر از آنان دارای مشکلاتی در روابط و کارکرد خانواده تشخیص داده شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از میان افراد شناسایی‌شده، ۸۱۸ نفر توسط روان‌شناس مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفتند و برای ۵۲۹ نفر نیز پرونده تشکیل شد و مداخلات روان‌شناختی متناسب با شرایط آنان انجام گرفت.

شناسایی بیش از ۷ هزار مورد مشکوک به سوءمصرف مواد

هنرور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پیشگیرانه در زمینه سوءمصرف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۲۵ هزار و ۵۲ نفر از افراد گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال در استان از نظر مشکلات و نشانه‌های مرتبط با سوءمصرف مواد غربالگری شدند.

وی افزود: در جریان این برنامه، هفت هزار و ۴۷۱ نفر دارای مشکل یا نشانه‌های مرتبط با سوءمصرف مواد شناسایی شدند که از این تعداد، دو هزار و ۶۱۶ نفر توسط روان‌شناس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: برای دو هزار و ۱۲۱ نفر از افراد شناسایی‌شده نیز پرونده بالینی تشکیل و مداخلات تخصصی روان‌شناختی انجام شد.

آموزش مهارت‌های زندگی به بیش از ۴۲ هزار نفر

هنرور با تأکید بر اهمیت آموزش و افزایش سواد سلامت روان در پیشگیری از اختلالات روان‌شناختی اظهار کرد: آموزش عمومی و توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه از محورهای اصلی برنامه‌های حوزه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گلستان است.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، آموزش مهارت‌های زندگی برای ۴۲ هزار و ۹۴۶ نفر، مهارت‌های فرزندپروری برای ۲۰ هزار و ۶۰۱ نفر و برنامه نوجوان سالم برای ۱۴ هزار و ۱۰۸ نفر اجرا شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: همچنین ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر در برنامه خودمراقبتی روان‌شناختی شرکت کردند و آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

هنرور با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت روان در کنار سلامت جسمانی گفت: توسعه خدمات سلامت روان، شناسایی زودهنگام افراد نیازمند حمایت، ارائه مداخلات تخصصی و افزایش آگاهی عمومی از مهم‌ترین اقدامات نظام سلامت برای ارتقای سلامت جامعه و تحکیم بنیان خانواده است.