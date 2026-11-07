نورالدین درمنان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید اخیر و آب‌گرفتگی منازل در بخش سپیددشت اظهار داشت: با توجه به حجم بالای بارش‌ها و شرایط جغرافیایی و توپوگرافی منطقه، عملیات رفع آب‌گرفتگی منازل با حضور و تلاش نیروهای امدادی، خدمات‌رسان و هلال‌احمر آغاز شده است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از عملیات انجام شده و نیروهای امدادی در حال برطرف کردن آب‌گرفتگی چند منزل باقی‌مانده هستند.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر تداوم تلاش نیروهای عملیاتی عنوان کرد: روند رفع آب‌گرفتگی منازل تا تکمیل عملیات و برطرف شدن مشکلات باقی‌مانده ادامه دارد.