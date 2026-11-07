به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان، اظهار کرد: سال گذشته مراکز دارالقرآن کریم این اداره مل از ۲۵ به ۳۲ مرکز افزایش یافت و امسال این تعداد به ۳۷ مرکز افزایش می یابد.

وی از حفظ جزء سی قرآن کریم توسط دو هزار و ۳۰۰ نفر از دانش آموزان استان خبر داد و گفت: آموزش قرآنی معلمان به تعداد ۶۰۰ نفر و معلم دانشجو به تعداد ۴۰۰ نفر از دیگر برنامه های این اداره کل است.

مدیرکل آموزس و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به مشارکت ۱۴ هزار نفر از دانش آموزان و معلمان استان در طرح زندگی با آیه ها گفت: توسعه آموزش عمومی قرآن کریم به همراه برگزاری آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن‌کریم در قالب آموزش ضمن خدمت از اهم برنامه های اجرا شده است.

صمیمی گفت: در این راستا امسال برای بیش از ۶۰۰ نفر از همکاران آموزش و پرورش استان دوره های ضمن خدمت روخوانی و روانخوانی برگزار شده است.

وی با تاکید بر توسعه فعالیت های قرآنی در سطح مدارس استان اعلام کرد: آماده هر گونه ازتقای سطح همکاری های قرآنی در قالب شورای توسعه فعالیت های قرآنی در استان هستیم.