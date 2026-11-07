به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با ١٣ آبان روز دانش آموز، بابک خواجه پاشا با حضور در گلزار شهدای شهر میناب و شرکت در رویداد ملی «روایت ستاره‌ها» که با حضور وزیر میراث فرهنگی و جمعی از هنرمندان و سینماگران برگزار شد، پیش‌تولید ساخت فیلم تازه خود را درباره ١۶٨ کودک شهید میناب به طور رسمی آغاز کرد.

خواجه‌پاشا در دیدار با خانواده شهدای میناب، به این شهدا و خانواده‌هایشان ادای احترام و کسب اجازه کرد.

این فیلم که در ادامه فیلم سینمایی «سرزمین فرشته ها» ساخته می‌شود، نخستین روایت از بچه‌های مدرسه «شجره طیبه» میناب است که طی حمله آمریکایی صهیونیستی در نخستین روز جنگ چهل روزه به شهادت رسیدند.

خواجه پاشا در همکاری با سازمان سینمایی سوره این فیلم را برای جشنواره فیلم فجر آماده می‌کند.