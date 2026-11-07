به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستائی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهار دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در جریان بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی در یک منزل مسکونی در شهرستان باشت شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به تداوم اقدامات برای شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۲۰ مرکز در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد کشف و جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در شناسایی این مراکز گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، گزارش‌های خود را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۰۵۱۲۱ ثبت کنند.

روستائی ادامه داد: در صورت تأیید گزارش و کشف دستگاه‌های استخراج رمز ارز غیرمجاز، گزارش‌دهندگان می‌توانند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

وی درباره نشانه‌های احتمالی فعالیت غیرمجاز ماینرها نیز بیان کرد: شنیده‌شدن صدای مداوم فن‌های خنک‌کننده از انبارها، ساختمان‌های خالی یا کم‌استفاده و همچنین افت محسوس ولتاژ برق در محله‌ها می‌تواند از نشانه‌های فعالیت این دستگاه‌ها باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به مقررات جدید برخورد با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز تصریح کرد: بر اساس ضوابط ابلاغی، از ابتدای مهرماه امسال، مشترکانی که به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق برای استخراج رمز ارز استفاده کنند، از تاریخ تشخیص تخلف به مدت یک سال مشمول تعرفه آزاد برق خواهند شد.

به گفته روستائی، این تعرفه بر مبنای متوسط قیمت نماد برق معامله‌شده در تابلوی برق آزاد بورس انرژی در ماه مربوط به دوره صورتحساب محاسبه می‌شود.

وی همچنین به مالکان، خریداران و مستأجران املاک توصیه کرد هنگام خریدوفروش ملک یا جابه‌جایی مستأجر، علاوه بر دریافت تسویه‌حساب برق، نسبت به آزمایش و بررسی صحت عملکرد کنتور نیز اقدام کنند تا از مشکلات و مسئولیت‌های احتمالی ناشی از سوابق استفاده غیرمجاز از انشعاب برق جلوگیری شود.

روستائی در پایان تأکید کرد: مشارکت شهروندان و گزارش به‌موقع تخلفات، نقش مهمی در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، جلوگیری از هدررفت انرژی و حفظ پایداری شبکه برق دارد.