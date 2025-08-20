ماینر خانه دوطبقه ای را در شهر دهدشت به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستایی اظهار کرد: مصرف بیش از حد برق ۷ دستگاه ماینر غیرقانونی و ۱۴ دستگاه دمنده حلزونی در یک منزل مسکونی واقع در شهر دهدشت، باعث افزایش دمای سیم‌کشی داخلی ساختمان و در نهایت بروز آتش‌سوزی شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در نتیجه مصرف بالای برق توسط ماینرهای غیرمجاز رخ داده است، افزود: بی‌توجهی به هشدارهای مکرر درباره استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمز ارز، علاوه بر وارد آوردن خسارت سنگین به تجهیزات برق‌رسانی، جان و مال مردم را نیز به خطر می‌اندازد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه شبکه برق در مناطق مسکونی برای مصرف خانگی طراحی شده و توان تحمل بار سنگین و مداوم ماینرها را ندارد، ادامه داد: استفاده از تجهیزات پرمصرف مانند ماینر در منازل مسکونی نه‌تنها غیرقانونی است و بلکه منجر به بی‌ثباتی در شبکه برق و افزایش خطرات ایمنی از جمله آتش‌سوزی و برق‌گرفتگی می‌شود.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت اصول مصرف ایمن برق، از نصب و استفاده هرگونه دستگاه استخراج رمز ارز در اماکن غیرمجاز به‌شدت خودداری کنند.

روستایی هشدار داد: با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد و شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز با جدیت ادامه دارد.

کشف ۸۸ ماینر طی سال جاری

وی همچنین از کشف ۸۸ دستگاه ماینر غیرمجاز طی سال جاری در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۸ همزمان با آغاز طرح جمع‌آوری مراکز رمز ارز تاکنون هزار و و ۷۰ دستگاه ماینر از مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در این استان کشف شده است.

روستایی تاکید کرد: سودجویان مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز را در واحدهای مسکونی، زمین‌های کشاورزی و صنعتی دایر کرده بودند که با تلاش کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد.

شهروندان تاکنون ۳ میلیارد ریال پاداش دریافت کردند

روستایی ابراز کرد: معرفی‌کنندگان فعالیت غیرمجاز رمزارز در استان تاکنون سه میلیارد ریال پاداش دریافت کرده‌اند.

وی گفت: طبق اعلام سخنگوی صنعت برق برای کسانی که به صورت غیرمجاز از برق برای تولید رمز ارز استفاده می‌کنند، جرایم سنگینی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد افزود: افزون بر این ماینرهایی که از این طریق کشف و ضبط شود، متخلفان تحویل مقامات قضائی شده و بر اساس قوانین جدید ماینرهای جمع‌آوری شده امحا خواهد شد.

وی با بیان اینکه گزارش‌های مردمی معرفی این مراکز علاوه بر محرمانه ماندن، مشمول پرداخت پاداش به گزارش کننده می‌شود، اضافه کرد: عموم شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را از طریق برنامه کاربردی «برق من» یا ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ و یا سامانه هوشمند مرکز اتفاقات برق «۱۲۱» گزارش و از پاداش تا سقف ۲ میلیارد ریال بهره مند شوند.