کشف ۱۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستایی افزود: تعداد کشف و ضبط ماینر های غیر مجاز در ۵ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ برابری داشته است.

وی ادامه داد: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز در ۲۵ مرکز کشف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کشف ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در مرکز شهر یاسوج، اظهار کرد: گزارش پزشکان مبنی بر افت ولتاژ در این منطقه، منجر به شناسایی یک مرکز در ساختمان مسکونی شد.

وی با بیان اینکه این تعداد ماینر در هر ساعت معادل مصرف برق ۱۲۵۰ خانوار منطقه معتدل سردسیر در زمان اوج بار برق مصرف می‌کنند، بیان کرد: سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تولید برق این تعداد ماینر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است که این خود گویای میزان خسارت به شبکه برق و اموال عموی است.

روستایی ابراز کرد: این تعداد ماینر ماهانه حدود ۱۶۰ تن دی اکسید کربن وارد جو کرده و به محیط زیست آسیب می‌رسانند.

وی با بیان اینکه از ابتدای طرح جمع آوری انشعابات و مصارف غیر مجاز، تعداد ۱۰۹۸ دستگاه ماینر غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است یادآوری کرد: این ماینرها معادل برق مصرفی بیش از ۲۳ هزار خانوار در ماه مصرف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هیچ مجوزی برای استخراج رمز ارز در استان صادر نشده است، یادآوری شد: در فاز اول تعداد ۲۲۴ دستگاه ماینر امحا شد و طبق مصوبه کارگروه مدیریت مصرف که با حضور استاندار و معاون عمرانی استاندار برگزار شد هیچ دستگاهی بدون مجوز کمیته مدیریت مصرف استان حق ترخیص و آزادسازی دستگاه‌های مکشوفه را ندارد.

وی ابراز کرد: مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز برای استخراج از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند که مصداق برق دزدی از شبکه و مردم است.

روستایی ادامه داد: در حال حاضر متخلفان، تا ۳ برابر هزینه‌ای که برق مصرف می‌کنند، جریمه می‌شوند و باید به صندوق دولت پول واریز کنند. ضمن اینکه دستگاه ماینر توقیف و امحا شده و برای آنها پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

وی درباره نحوه شناسایی ماینرها نیز عنوان کرد: معمولاً این ماینرها سر و صدای زیادی دارند و به دلیل گرمای شدیدی که تولید می‌کنند، نیاز به استفاده دائم از وسایل سرمایشی دارند. بنابراین محل‌های متروکه‌ای که کولر به صورت ۲۴ ساعته کار می‌کند مشکوک به استخراج رمزارز هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: ماینرها به دلیل مصرف زیاد برق، باعث ایجاد نوسان در شبکه برق می‌شوند. بنابراین بخش‌هایی از شبکه که برق مشترکان خانگی به صورت روزانه و بدون دلیل دچار نوسان ولتاژ می‌شود، نیز مشکوک به استخراج رمز ارز هستند.

وی نصب هواکش‌های بزرگ بر روی پنجره‌ها و پشت بام خانه‌ها را از دیگر مشخصه‌های مکان‌های مشکوک به وجود دستگاه‌های استخراج رمز ارز عنوان کرد.

روستایی تاکید کرد: مشترکان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده و یا اطلاع از مراکز نگهداری ماینر و محل‌های استخراج رمز ارز غیرقانونی، با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ از پاداش تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.

تاکنون بیش از ۳ میلیارد ریال پاداش عوامل معرفی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز در استان پرداخت شده است.