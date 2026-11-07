حسن ترشیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوگواره «یاس نبوی» ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان گلستان، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام ریاحی، جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نینوا، و مداحی حاج سعید دارخال همراه خواهد بود.

ترشیزی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این سوگواره گفت: این مراسم از ساعت ۱۱:۱۵ روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در فاطمیه کوثر واقع در مجتمع مسکونی سازمانی سپاه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این برنامه به همت سازمان بسیج رسانه و هیئت شهدای رسانه استان گلستان و با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان برگزار خواهد شد.