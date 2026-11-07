به گزارش خبرنگار مهر، در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر در شهرستان فریدن، جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران به ریاست بهرام خواجه‌سعیدی فرماندار فریدن و با حضور معاون عمرانی، بخشداران مرکزی و زنده‌رود، شهرداران و مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان عصر شنبه برگزار شد. نشستی که در آن آخرین وضعیت پایداری شبکه انرژی و زیرساخت‌ها از طریق ارتباط تلفنی با مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت.



بهرام خواجه‌سعیدی فرماندار فریدن، با اشاره به رصد لحظه‌ای شرایط در شهرها و روستاها تصریح کرد: اولویت اصلی مدیریت بحران در این مرحله، حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از هرگونه آسیب جانی است و خوشبختانه تا این لحظه با مدیریت مطلوب بخشداران، شهرداران، اعضای ستاد بحران و دهیاران، مشکل خاصی گزارش نشده است.



در ادامه این جلسه، وضعیت پایدار شبکه گازرسانی شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، با وجود افزایش ۲۰۰ هزار مترمکعبی مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل افت دما و بارش‌ها، خوشبختانه هیچ‌گونه قطعی یا افت فشاری در شبکه گزارش نشده است. هم‌اکنون علاوه بر فعالیت مستمر دو پست امداد در شهرهای داران و دامنه، ۱۳ گروه عملیاتی و امدادی به‌صورت شبانه‌روزی در روستاهای تحت پوشش شهرستان مستقر و در آماده‌باش کامل هستند.



در بخش آب و فاضلاب نیز با وجود چالش‌های ناشی از کدورت آب در برخی چاه‌های دستی کم‌عمق روستایی به دنبال بارندگی‌ها، تیم‌های کنترل کیفیت با همکاری شبکه بهداشت و درمان به صورت لحظه‌ای وضعیت را رصد کرده و آبرسانی سیار و پایدار بدون وقفه در حال انجام است.



منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، نیز در ارتباط تلفنی با فرماندار فریدن، ضمن قدردانی از اقدامات پیشگیرانه، بر اجرای دقیق ۸۰ دستورالعمل ابلاغی مدیریت بحران، نظارت بر مسیل‌ها، مسدودسازی موقت جاده‌های پرخطر با همکاری پلیس راه و اطلاع‌رسانی جدی به عشایر و دامداران جهت استقرار در مکان‌های امن تأکید کرد.



فرماندار فریدن با تأکید بر حضور میدانی مدیران خاطرنشان کرد: مسئولان موظف‌اند تا خروج کامل سامانه بارشی، ارتباط مستمر خود را با دهیاران حفظ کنند تا هرگونه مشکل احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیریت و برطرف شود.