افزایش چشمگیر تلقیح مصنوعی دام در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد گوزلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد شبکه تلقیح مصنوعی دام در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۴۸ هزار و ۹۰ رأس دام شامل ۴۴ هزار و ۱۳۷ رأس دام اصیل، ۹۳ هزار و ۳۳۴ رأس دام دورگ، ۶ هزار و ۳۹۲ رأس دام بومی و ۴ هزار و ۲۲۷ رأس گاومیش از طریق شبکه تلقیح مصنوعی استان بارور شدهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸.۱۶ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه توسعه تلقیح مصنوعی یکی از مهمترین برنامههای اصلاح نژاد و ارتقای بهرهوری در صنعت دامپروری است، افزود: در حال حاضر ۱۸۸ مأمور تلقیح مصنوعی دام در سطح استان فعالیت میکنند و خدمات تخصصی خود را به دامداران ارائه میدهند.
سرپرست مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: این مدیریت با همکاری مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، نسبت به تجهیز مأموران تلقیح مصنوعی به تجهیزات مورد نیاز از جمله کانتینر حمل اسپرم، تفنگ تلقیح مصنوعی و سایر ادوات تخصصی اقدام کرده است. این اقدام علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای متخصص، زمینه ارتقای کیفیت تولیدات دامی و افزایش بهرهوری واحدهای دامپروری استان را نیز فراهم کرده است.
وی با اشاره به مزایای اجرای برنامه تلقیح مصنوعی دام گفت: کاهش نیاز به نگهداری دام نر و در نتیجه حذف هزینههای سنگین پرورش و نگهداری آن، جلوگیری از افزایش همخونی در گلهها، استفاده از اسپرم دامهای نر با ارزش ژنتیکی بالا، افزایش راندمان تولیدمثل، بهبود صفات ژنتیکی دامها و تسریع در اجرای برنامههای اصلاح نژادی از مهمترین دستاوردهای توسعه تلقیح مصنوعی در استان به شمار میرود.
وی تأکید کرد: توسعه خدمات تلقیح مصنوعی و بهرهگیری از فناوریهای نوین اصلاح نژاد، نقش مؤثری در افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات دامی، بهبود درآمد دامداران و تحقق اهداف توسعه پایدار بخش دامپروری آذربایجان شرقی خواهد داشت.
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