به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، اعتراضات مردم آلبانی در نزدیکی مقر ایدی راما نخست وزیر این کشور در تیرانا به درگیری های خشونت بار انجامید. معترضان با برگزاری تظاهرات در این منطقه خواهان استعفای راما شدند و به سمت نیروهای پلیس کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

در مقابل نیز نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از فشار آب قوی و دیگر ابزارها استفاده کرد.

روز گذشته ۲ تظاهرات جداگانه از سوی دانشجویان و حزب دموکرات معارض در پایتخت آلبانی برگزار شد. این کشور از چند هفته قبل شاهد اعتراضات گسترده علیه عملکرد دولت بوده است.

جنبش های دانشجویی اعلام کردند که هر هفته ۲ نوبت این اعتراضات را برگزار خواهند کرد. اعتراضات در این کشور علیه پروژه جنجالی خانواده ترامپ در سواحل آلبانی آغاز و به عملکرد دولت در بخش های مختلف کشیده شد.