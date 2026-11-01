اعتراضات مردمی در آلبانی به درگیری کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ده ها تن از معترضان طی روز گذشته در جریان تجمع مقابل وزارت آموزش آلبانی با نیروهای پلیس این کشور درگیر شدند. نیروهای پلیس آلبانی با استفاده از فشار آب تلاش کردند معترضان را که اکثر آنها دانشجو بودند متفرق کردند.

دانشجویان در این تجمع خواهان برکناری ایدی راما نخست وزیر آلبانی شدند. همچنین گزارش شده که در جریان تجمع مذکور تعدادی از سطل های زباله به آتش کشیده شده و شیشه ها شکسته شدند.

معترضان در حال حرکت به سمت مقر نخست وزیری بودند که نیروهای پلیس تلاش کردند با فشار آب آنها را متفرق کنند.

آلبانی از چند ماه قبل شاهد اعتراضات ضد دولتی بوده از نیمه اکتبر این اعتراضات شاهد خشونت های مستقیم میان مردم و نیروهای پلیس بوده است.

اعتراضات مذکور در ابتدا علیه پروژه جنجالی خانواده ترامپ در سواحل آلبانی شکل گرفت و بعدها دامنه آن گسترش پیدا کرد.