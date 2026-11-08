به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه، محافل عزاداری در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

برنامه برخی از این محافل سوگواری در فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان خاصه امام شهیدمان، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به شرح زیر است:

دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمهدی هاشمی

روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۱۸ لغایت ۲۲ آبان‌ماه، ساعت ۶:۴۵

مکان: دفتر امام جمعه شهرکرد

هیئت انصارالمهدی شهرکرد

سخنرانان: حجج اسلام ابراهیمی و حجت‌پناه

زمان: از ۱۸ آبان‌ماه به مدت پنج شب؛ ساعت ۱۸

مکان: مهدیه مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد

هیئت مسجد حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی

روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۱۸ آبان به مدت پنج شب همراه با نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد حضرت فاطمه الزهرا میرآباد غربی شهرکرد

هیئت یا زهرا (س) شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی شاهرودی

روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۱۸ آبان به مدت پنج شب، همراه با نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد حضرت زینب سلام الله علیها شهرکرد

هیئت رهروان شهدا شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام حسن‌زاده

روضه: مهدی عجمی، شهرام سنایی

زمان: از ۱۷ لغایت ۲۱ آبان‌ماه؛ همراه با نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد امام سجاد علیه السلام، خیابان تختی

هیئت فاطمیه تا ظهور شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام مرادی

روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۲۰ آبان‌ماه به مدت پنج شب از ساعت ۲۱

مکان: موکب از فاطمیه تا ظهور، خیابان کاشانی، بلوار دانش‌آموز

هیئت رزمندگان اسلام شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام سعیدی

زمان: از ۲۰ آبان به مدت پنج شب، همراه با نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد جامع شهرکرد همراه با یک شب میزبانی از شهید گمنام

هیئت فاطمیون شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی هاشمی

روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۱۸ آبان‌ماه به مدت پنج شب

مکان: مسجد شهدای کاظم پور، انتهای سرچشمه‌ها

هیئت متوسلین حضرت زهرا سلام الله علیها

سوگ‌نگاره‌های فاطمی، همراه با مراسم مداحی و سخنرانی

زمان: ۱۶ الی ۲۲ آبان؛ صبح‌ها از ۱۰ تا ۱۲؛ عصرها از ۱۵ تا ۱۸

مکان: حسینیه مسجد جامع فرخشهر

هیئت انصارالمهدی فرخشهر

سخنرانان: حجج اسلام حسین‌میرزایی، صمدزاده، نظری

روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۱۷ آبان به مدت پنج شب

مکان: مسجد امام صادق (ع) فرخشهر

هیئت انصارالمهدی شهر کیان

سخنران: حجج اسلام صمدزاده و شیرزاد

روضه: کربلایی رضا قلی‌پور، کربلایی سجاد براتی

زمان: از دوشنبه ۱۸ آبان به مدت پنج شب

مکان: مسجد جامع شهر کیان

هیئت علی بن ابی طالب علیه السلام سورشجان

سخنران: حجت‌الاسلام صادقی

روضه: کربلایی احمدرضا حیدری

زمان: از ۱۷ الی ۲۰ آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد چهارده معصوم سورشجان

هیئت زینبیون بروجن

سخنران: حجت‌الاسلام فاتحی

روضه: کربلایی احمدرضا حبیب‌زاده

زمان: از ۱۹ آبان‌ماه به مدت چهار شب

مکان: مسجد فاطمه الزهرا (س)، خیابان شهید قرنی

هیئت انصارالحجة سامان

سخنران: حجت‌الاسلام سلیمانی

روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۱۹ آبان‌ماه به مدت چهار شب، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: مدرسه شهید جعفرزاده، خیمه‌گاه انصارالحجة (عج)

هیئت مسجد حضرت صاحب الزمان طاقانک

سخنران: حجت‌الاسلام صیفی

روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۱۹ آبان‌ماه به مدت چهار شب

مکان: مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) طاقانک

هیئت فاطمه الزهرا (س) گوجان

سخنرانی، روضه، سینه‌زنی

زمان: از ۱۴ آبان‌ماه به مدت ۱۰ شب

مکان: مسجد چهارده معصوم گوجان

هیئت محبان چهارده معصوم فرخشهر

سخنران: حجت‌الاسلام کریمی، دکتر محمد ایمانی ( روانشناس)

زمان: از ۱۵ آبان‌ماه به مدت هفت شب، همراه با نماز مغرب و عشاء

مکان: مصلای امام خمینی (ره) فرخشهر