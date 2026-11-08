به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه، محافل عزاداری در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
برنامه برخی از این محافل سوگواری در فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان خاصه امام شهیدمان، آیتالله سیدعلی خامنهای به شرح زیر است:
دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری
سخنران: حجتالاسلام سیدمهدی هاشمی
روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۱۸ لغایت ۲۲ آبانماه، ساعت ۶:۴۵
مکان: دفتر امام جمعه شهرکرد
هیئت انصارالمهدی شهرکرد
سخنرانان: حجج اسلام ابراهیمی و حجتپناه
زمان: از ۱۸ آبانماه به مدت پنج شب؛ ساعت ۱۸
مکان: مهدیه مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد
هیئت مسجد حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام هاشمی
روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۱۸ آبان به مدت پنج شب همراه با نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد حضرت فاطمه الزهرا میرآباد غربی شهرکرد
هیئت یا زهرا (س) شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام مهدی شاهرودی
روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۱۸ آبان به مدت پنج شب، همراه با نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد حضرت زینب سلام الله علیها شهرکرد
هیئت رهروان شهدا شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام حسنزاده
روضه: مهدی عجمی، شهرام سنایی
زمان: از ۱۷ لغایت ۲۱ آبانماه؛ همراه با نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد امام سجاد علیه السلام، خیابان تختی
هیئت فاطمیه تا ظهور شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام مرادی
روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۲۰ آبانماه به مدت پنج شب از ساعت ۲۱
مکان: موکب از فاطمیه تا ظهور، خیابان کاشانی، بلوار دانشآموز
هیئت رزمندگان اسلام شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام سعیدی
زمان: از ۲۰ آبان به مدت پنج شب، همراه با نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد جامع شهرکرد همراه با یک شب میزبانی از شهید گمنام
هیئت فاطمیون شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین سیدمصطفی هاشمی
روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۱۸ آبانماه به مدت پنج شب
مکان: مسجد شهدای کاظم پور، انتهای سرچشمهها
هیئت متوسلین حضرت زهرا سلام الله علیها
سوگنگارههای فاطمی، همراه با مراسم مداحی و سخنرانی
زمان: ۱۶ الی ۲۲ آبان؛ صبحها از ۱۰ تا ۱۲؛ عصرها از ۱۵ تا ۱۸
مکان: حسینیه مسجد جامع فرخشهر
هیئت انصارالمهدی فرخشهر
سخنرانان: حجج اسلام حسینمیرزایی، صمدزاده، نظری
روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۱۷ آبان به مدت پنج شب
مکان: مسجد امام صادق (ع) فرخشهر
هیئت انصارالمهدی شهر کیان
سخنران: حجج اسلام صمدزاده و شیرزاد
روضه: کربلایی رضا قلیپور، کربلایی سجاد براتی
زمان: از دوشنبه ۱۸ آبان به مدت پنج شب
مکان: مسجد جامع شهر کیان
هیئت علی بن ابی طالب علیه السلام سورشجان
سخنران: حجتالاسلام صادقی
روضه: کربلایی احمدرضا حیدری
زمان: از ۱۷ الی ۲۰ آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد چهارده معصوم سورشجان
هیئت زینبیون بروجن
سخنران: حجتالاسلام فاتحی
روضه: کربلایی احمدرضا حبیبزاده
زمان: از ۱۹ آبانماه به مدت چهار شب
مکان: مسجد فاطمه الزهرا (س)، خیابان شهید قرنی
هیئت انصارالحجة سامان
سخنران: حجتالاسلام سلیمانی
روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۱۹ آبانماه به مدت چهار شب، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: مدرسه شهید جعفرزاده، خیمهگاه انصارالحجة (عج)
هیئت مسجد حضرت صاحب الزمان طاقانک
سخنران: حجتالاسلام صیفی
روضه: ذاکران اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۱۹ آبانماه به مدت چهار شب
مکان: مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) طاقانک
هیئت فاطمه الزهرا (س) گوجان
سخنرانی، روضه، سینهزنی
زمان: از ۱۴ آبانماه به مدت ۱۰ شب
مکان: مسجد چهارده معصوم گوجان
هیئت محبان چهارده معصوم فرخشهر
سخنران: حجتالاسلام کریمی، دکتر محمد ایمانی ( روانشناس)
زمان: از ۱۵ آبانماه به مدت هفت شب، همراه با نماز مغرب و عشاء
مکان: مصلای امام خمینی (ره) فرخشهر
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