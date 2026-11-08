سرهنگ حسن دانایار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر شاهد بارش باران در اکثر محورهای مواصلاتی استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم، اما تاکنون این بارندگی‌ها اختلالی در تردد جاده‌ای ایجاد نکرده است.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ‌یک از محورهای مواصلاتی استان مسدود نشده و گزارشی از ریزش یا رانش در جاده‌ها نیز دریافت نکرده‌ایم.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ادامه بارندگی‌ها، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از عجله و شتاب، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

دانایار همچنین بر ضرورت خودداری از انجام حرکات مخاطره‌آمیز و توقف در حاشیه مسیرهای مستعد ریزش، ترانشه‌های جاده‌ای، دره‌ها و حاشیه رودخانه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به استقرار نیروهای پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۷ تیم پلیس راه در جاده‌های استان مستقر هستند و وضعیت تردد را رصد و کنترل می‌کنند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از رانندگان خواست در صورت مشاهده هرگونه ریزش، رانش، انسداد مسیر یا وقوع حوادث جاده‌ای، موضوع را از طریق سامانه‌های امدادی و ارتباطی ۱۱۰ و ۱۴۱ اطلاع دهند.

دانایار در پایان با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به شرایط جوی و لغزندگی سطح جاده‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم بارندگی‌ها، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر در رانندگی ضروری است.