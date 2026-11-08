بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: از ساعت ۰۰:۳۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۰۰:۳۰ روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارش ثبت‌شده در استان ۵۹.۱ میلی‌متر بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، پس از شول‌آباد، سپیددشت با ۱۹۱.۶ میلی‌متر، الیگودرز با ۹۳.۶ میلی‌متر، ازنا با ۹۱.۱ میلی‌متر و دورود با ۷۱.۵ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته‌اند.

جزئیات بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان با تشریح میزان بارش در سایر ایستگاه‌های استان بیان کرد: در این مدت ۴۶.۶ میلی‌متر بارندگی در سیلاخور، ۴۴.۳ میلی‌متر در بروجرد، ۳۹.۴ میلی‌متر در ایمان‌آباد، ۳۶.۲ میلی‌متر در خرم‌آباد، ۳۳.۴ میلی‌متر در رومله، ۲۸ میلی‌متر در سراب‌دوره، ۲۲.۶ میلی‌متر در رومشکان، ۲۲.۵ میلی‌متر در کوهدشت، ۲۱ میلی‌متر در نورآباد، ۲۰.۶ میلی‌متر در معمولان، ۱۹.۲ میلی‌متر در الشتر و ۸.۴ میلی‌متر در پلدختر ثبت شده است.

بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، بیشترین بارندگی در این بازه زمانی مربوط به مناطق شول‌آباد و سپیددشت بوده و میانگین بارش استان نیز به ۵۹.۱ میلی‌متر رسیده است.