به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان مؤسسه یواس‌نیوز (US News) برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، نام ۸۰ دانشگاه ایرانی در میان بیش از ۲۲۵۰ دانشگاه از بیش از ۱۰۰ کشور جهان قرار گرفته است. در این میان، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۱۴ جهانی، جایگاه اول را به دانشگاه‌های ایران اختصاص داده است.

پس از دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۶۰، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۵۷۸ و دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۵۸۵ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دانشگاه تبریز با رتبه ۶۶۲، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رتبه مشترک ۷۸۳، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۷۹۱ و دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و تبریز با رتبه مشترک ۸۰۱ در ۱۰ جایگاه نخست ایران قرار گرفته‌اند.

رتبه پنجم جهان در علوم پلیمر به ایران

بر اساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی یواسنیوز، یکی از نکات قابل توجه در عملکرد علمی ایران، جایگاه پنجم جهانی در حوزه «علوم پلیمر» است. همچنین ایران در علوم و فناوری سبز و پایدار در رتبه هفدهم، در منابع آب رتبه سی‌وپنجم، در مهندسی رتبه شصت‌وهشتم و در هوش مصنوعی رتبه صد وچهارم جهان را کسب کرده است.

این نتایج نشان می‌دهد دانشگاه‌های ایران در برخی از حوزه‌های تخصصی از پژوهشی قابل توجه هستند. مهندسی، علوم پزشکی، علوم و فناوری پلیمر، و مهندسی مواد، منابع آب، کشاورزی و مطالعات محیطزیستی از جمله زمینه‌هایی هستند که دانشگاه‌های کشور در آنها فعالیت‌های علمی و پژوهشی علوم مختلف دارند.