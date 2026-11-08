به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به ضرورت توجه به نیازهای کودکان در شرایط جنگی اظهار کرد: وقتی جنگ اتفاق می‌افتد، باید از خود بپرسیم چه مشکلاتی در زندگی کودک به وجود می‌آید و چه بخش‌هایی از زندگی او تحت تأثیر قرار می‌گیرد. موضوع فقط تعطیلی کلاس درس و استمرار آموزش نیست؛ بلکه امنیت، نظم زندگی، ارتباط با دوستان، تمرکز، خواب، بازی و امنیت روانی کودک نیز ممکن است آسیب ببیند.

او با اشاره به تدابیر وزیر آموزش و پرورش، حمایت دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور برای حل مسئله استمرار آموزش افزود: موضوع ما فقط آموزش نیست. آموزش بخشی از مشکلات و چالش‌هایی است که با ورود جنگ به زندگی کودک به وجود می‌آید. بنابراین باید در کنار آموزش، تداوم تربیت و دوام کودکی را نیز مدنظر قرار دهیم. ممکن است مدرسه تعطیل شود یا ساختمان آن از بین برود، اما نباید یادگیری، دوستی، رؤیاسازی، امید به آینده و مهم‌تر از همه امنیت روانی یک نسل آسیب ببیند.

پیامدهای جنگ برای کودکان فراتر از افت تحصیلی است

مدیرعامل کانون با بیان اینکه آثار جنگ تنها بر افت تحصیلی کودکان تأثیر نمی‌گذارد، گفت: ممکن است دانش‌آموز به مدرسه بازگردد، اما ذهن او همچنان در بحران باشد. صدای انفجارها ممکن است تمام شده باشد، اما اضطراب آن در ذهن کودک باقی بماند. ممکن است مدرسه باز شده باشد، اما خواب، تمرکز، انگیزه، روابط اجتماعی و احساس امنیت کودک هنوز به وضعیت عادی بازنگشته باشد.

علامتی با طرح موضوع «عدم‌النفع کودکان» در شرایط جنگی افزود: همان‌طور که در حوزه صنعت و تولید، موضوع عدم‌النفع مطرح می‌شود، باید بپرسیم عدم‌النفع کودکان ما کجاست؟ این موضوع را باید از مجامع جهانی و نهادهای بین‌المللی مطالبه کنیم. سیاست‌های پس از بحران نیز نباید فقط به جبران درس‌های ازدست‌رفته محدود شود.

او با اشاره به اقدام‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف تربیتی و آموزشی ادامه داد: ما دو نوع بازیابی داریم؛ نخست بازیابی یادگیری که در حوزه آموزش اتفاق می‌افتد و دوم بازیابی روانی و اجتماعی که اهمیت بیشتری دارد و در حوزه تربیتی قرار می‌گیرد. این موضوع فقط بر عهده آموزش و پرورش نیست و نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری، صداوسیما، نهادهای خانواده، نظام سلامت، وزارت بهداشت و روان‌شناسان باید در کنار یکدیگر برای حمایت از کودکان اقدام کنند.

کتاب، بازی و قصه برای حفظ زندگی عادی کودکان

مدیرعامل کانون در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ زندگی عادی کودکان در شرایط جنگی اظهار کرد: در شرایط جنگ، اخبار تهدید، نگرانی و اضطراب همه‌جا وجود دارد و نمی‌توان کودک را به‌طور کامل از این فضا دور کرد؛ اما نباید اجازه دهیم جهان کودک به جهانی تنگ و محدود تبدیل شود.

او افزود: باید مراقب باشیم کودکان هر روز در معرض اخبار ناگوار قرار نگیرند و بخشی از زندگی آنان را عادی‌سازی کنیم. کتاب، بازی، قصه، دوستی، رفاقت، خنده و محبت از نیازهای کودکان است و توجه به این نیازها در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد.

علامتی با اشاره به نقش خانواده‌ها در حمایت از کودکان گفت: باید بپذیریم که در شرایط بحران، پدر و مادر نیز نگران و تحت فشار هستند و بدون پشتیبانی نمی‌توانند به‌تنهایی مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند. معلمان و نهادهای مسئول باید در کنار خانواده‌ها باشند تا والدین بدانند در شرایط جنگی چگونه با فرزند خود رفتار کنند، چه اطلاعاتی را متناسب با سن او در اختیارش قرار دهند و چگونه کودک را به نظم عادی زندگی خانوادگی بازگردانند و امید را در وجود او زنده نگه دارند.

او همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط کودکان در مناطق روستایی و شهری، مناطق برخوردار و کم‌برخوردار و کودکان دارای معلولیت یا نیازهای ویژه تأکید کرد.

مدیرعامل کانون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه این مجموعه در استفاده از ظرفیت هنر برای تقویت تاب‌آوری کودکان گفت: تولید محتوای اثرگذار برای کودکان نیازمند اخلاص، دقت، بهره‌گیری از نظر افراد متخصص و استفاده هنرمندانه از ابزار هنر است. تاب‌آوری لزوماً به معنای انجام کارهای پیچیده نیست؛ بلکه می‌توان با تکیه بر دانش و تجربه و استفاده درست از ظرفیت هنر، به تقویت توان روانی کودکان کمک کرد.

ضرورت تدوین پروتکل حمایت روانی از کودکان در شرایط بحران

علامتی در ادامه بر ضرورت تدوین پروتکلی مشخص برای حفظ امنیت روانی کودکان در شرایط بحران تأکید کرد و گفت: همان‌طور که برای امداد، درمان و امنیت برنامه و پروتکل مشخص داریم، باید برای امنیت روانی کودک نیز پروتکل دقیقی داشته باشیم. کودک نمی‌تواند اعتراض کند و صدای خود را به‌درستی به گوش دیگران برساند؛ بنابراین مسئولیت ما در قبال او سنگین‌تر است.

او با اشاره به حقوق ملی کودک که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، افزود: باید این حقوق را در عمل اجرا کنیم و برای شرایط بحران، پیش از وقوع آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. لازم است آمادگی‌های مورد نیاز از قبل فراهم شود تا بتوانیم در زمان بحران از این برنامه‌ها استفاده کنیم.

مدیرعامل کانون، استمرار یادگیری، حمایت روانی و مدیریت سوگ را از محورهای مهم این برنامه‌ریزی دانست و گفت: باید به کودکان کمک کنیم ضمن حفظ یاد و خاطره عزیزان ازدست‌رفته، از سوگ عبور کنند. حفظ آرامش و استفاده از ظرفیت کتاب، بازی و هنر در این مسیر اهمیت دارد.

او با اشاره به کودکان میناب اظهار کرد: ما در سوگ میناب هستیم و تا آخرین روزی که زنده‌ایم، داغ آن عزیزان بر دل ما خواهد بود و یادشان را گرامی می‌داریم؛ اما نباید در سوگ بمانیم. از سوی دیگر، باید عاملان این جنایت شنیع، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کنیم.

علامتی در پایان ابراز امیدواری کرد که همدلی خانواده و مدرسه به شکوه همبستگی یک ملت تبدیل شود و آینده ایران به همت فرزندان دانا و فرهیخته آن روشن‌تر از همیشه طلوع کند.