به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از دفاع پرس، سردار علی بلالی، مسئول پارک ملی هوافضا و مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با اشاره به روند توسعه توان دفاعی کشور اظهار کرد: مهندسی معکوس تجهیزات و فناوری‌های دشمن از دوران سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم در دستور کار قرار داشته و این روند همچنان ادامه دارد. در این مسیر، امکانات و تجهیزات متعددی از دشمن به دست آمده که متخصصان و جوانان فعال در صنایع دفاعی کشور در حال بررسی و مهندسی معکوس آنها هستند.

وی افزود: هدف اصلی این اقدامات، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای دانش فنی و توانمندی صنعت دفاعی کشور است. جوانان متخصص ایرانی تلاش می‌کنند از هر فرصتی برای توسعه فناوری‌های بومی و افزایش قدرت دفاعی استفاده کنند.

نمایش تجهیزات غنیمتی دشمن در پارک ملی هوافضا

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای پارک ملی هوافضا گفت: این مجموعه از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده و دستاوردهای نیروهای مسلح در پنج حوزه موشکی، پهپادی، عملیات هوایی، پدافند هوایی و فضایی را به نمایش گذاشته است.

بلالی با بیان اینکه تجهیزات به نمایش درآمده در این مجموعه واقعی هستند، اما ماهیت عملیاتی ندارند، تصریح کرد: آنچه در پارک ملی هوافضا مشاهده می‌شود، حاصل توانمندی متخصصان داخلی و تولیدات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و ماکت نیست.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات به نمایش درآمده، همه دستاوردهای روز صنعت دفاعی کشور را شامل نمی‌شود، گفت: برخی از سامانه‌ها و محصولات جدیدتر، به دلایل مختلف در معرض نمایش عمومی قرار نگرفته‌اند. برای نمونه، کشورمان پهپادهایی با بیش از ۳۵ ساعت مداومت پروازی و ارتفاع پروازی بیش از ۳۰ هزار پا در اختیار دارد که نمونه‌ای از آنها در این نمایشگاه به نمایش گذاشته نشده است. همچنین موشک‌های آفندی و پدافندی و سامانه‌های دیگری وجود دارند که هنوز امکان نمایش عمومی آنها فراهم نشده است.

این مقام نظامی از برنامه‌ریزی برای افزودن برخی تجهیزات و ادوات جدید به نمایشگاه خبر داد و افزود: موشک خرمشهر نیز در مجموعه هوافضا وجود دارد و تلاش می‌کنیم به‌تدریج تجهیزات، ادوات و بقایای به غنیمت گرفته‌شده از دشمن را نیز در معرض دید عموم قرار دهیم.

توان دفاعی کشور پس از جنگ رمضان افزایش یافته است

بلالی در ادامه با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی و جنگ روانی دارد. دشمن تلاش می‌کند با طرح چنین ادعاهایی، روحیه مردم را تضعیف و میان مردم و مسئولان اختلاف ایجاد کند، اما تجربه نشان داده است که وحدت ملی مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

وی با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس و مقاطع مختلف رویارویی با دشمن افزود: ملت ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی در صحنه حضور داشته‌اند و حمایت همه‌جانبه خود را از کشور و نیروهای مسلح نشان داده‌اند. همین همراهی و انسجام ملی بود که در دوران جنگ تحمیلی، زمینه‌ساز ایستادگی و پیروزی ملت ایران شد.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با یادآوری تأکید امام خمینی(ره) بر جایگاه مردم ایران و همچنین بیانات رهبر شهید انقلاب درباره حضور و نقش‌آفرینی ملت ایران تصریح کرد: مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در دفاع از کشور و نظام پای کار هستند و این سرمایه اجتماعی و وحدت ملی، پشتوانه‌ای محکم برای نیروهای مسلح به شمار می‌رود.

بلالی تأکید کرد: همان‌طور که مردم در میدان حضور دارند، نیروهای مسلح نیز با تمام توان برای دفاع از کشور آماده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

افزایش تولید موشک و پهپاد در داخل کشور

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح پس از جنگ رمضان اظهار کرد: در فرصت ایجادشده پس از جنگ، توان دفاعی کشور ارتقا پیدا کرده و امکانات و ابزارهای مورد نیاز نیروهای مسلح رشد قابل توجهی داشته است. همچنین میزان تولید تجهیزات دفاعی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی صنعت دفاعی کشور گفت: تمام امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات دفاعی در داخل کشور فراهم شده است و متخصصان ایرانی با اتکا به دانش بومی، نیازهای دفاعی کشور را تأمین می‌کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران برخلاف برخی کشورها که امنیت خود را از خارج تأمین می‌کنند، به دنبال امنیت وارداتی نیست و بخش مهمی از نیازهای دفاعی خود را در داخل تولید می‌کند. این ظرفیت بومی به پشتوانه تلاش جوانان متخصص و مجموعه‌های فعال در صنایع دفاعی شکل گرفته و روند توسعه آن متوقف نخواهد شد.

بلالی با اشاره به آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح آماده و دست‌به‌ماشه هستند و ذخایر تسلیحاتی مورد نیاز برای دفاع از کشور، برای سال‌های سال تأمین شده است. بنابراین مردم اطمینان داشته باشند که فرزندانشان در نیروهای مسلح با آمادگی کامل از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند.

وی هشدار داد: اگر دشمن مرتکب خطای محاسباتی شود و دست از پا خطا کند، پاسخ جمهوری اسلامی ایران شدید و ویرانگر خواهد بود. نیروهای مسلح منتظر فرصت و هرگونه اقدام اشتباه دشمن هستند و در صورت لزوم، پاسخی خواهند داد که برای طرف مقابل فراموش‌نشدنی باشد.

وحدت ملی، مهم‌ترین مؤلفه مقابله با جنگ روانی دشمن

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام میان ارکان مختلف کشور اظهار کرد: نباید اجازه دهیم میان بخش‌های مختلف نظام که در برابر آمریکا ایستادگی می‌کنند، چه در عرصه سیاسی و دیپلماتیک و چه در میدان و خیابان، اختلاف ایجاد شود.

وی افزود: هر صدایی که بخواهد میان صفوف متحد مردم و مسئولان تفرقه ایجاد کند، در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کند و باید نسبت به این موضوع هوشیار بود. دشمن به‌خوبی می‌داند که توان مقابله با ملت متحد ایران را ندارد و به همین دلیل تلاش می‌کند انسجام داخلی کشور را هدف قرار دهد.

بلالی با اشاره به روند بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کشور نیز گفت: امروز شاهد هستیم پل‌ها و زیرساخت‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، با سرعت در حال بازسازی هستند و فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور ادامه دارد. دشمن تصور می‌کرد با آسیب زدن به زیرساخت‌ها می‌تواند مسیر پیشرفت ملت ایران را متوقف کند، اما روند بازسازی و فعالیت در حوزه‌های علمی، صنعتی و ورزشی نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم مسیر توسعه صنعت دفاعی کشور گفت: دستاوردهای صنعت دفاعی در حقیقت خبرهای خوبی برای ملت بزرگ ایران است و این تلاش‌ها با قدرت ادامه خواهد داشت. نیروهای مسلح با اتکا به توان داخلی، دانش متخصصان و پشتیبانی مردم در میدان حضور دارند و اجازه نخواهند داد امنیت و استقلال کشور مورد تهدید قرار گیرد.