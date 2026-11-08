به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» را پس از حمایت ۶۷ عضو کنست، مأمور تشکیل کابینه کرد. آیزنکوت برای تأمین اکثریت پارلمانی با دشواری روبه‌رو است؛ زیرا اردوگاه او در کنست تنها ۴۸ کرسی در اختیار دارد.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، پس از پایان رایزنی‌ها با نمایندگان همه احزاب و فراکسیون‌های پیروز انتخابات، گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یشار» را مأمور تشکیل کابینه آینده رژیم صهیونیستی کرد. در این رایزنی‌ها، ۶۷ عضو کنست از مأمور شدن آیزنکوت حمایت کردند، در حالی که ۴۶ عضو خواستار مأمور شدن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شده بودند.

با این حال، این مأموریت تضمینی برای دستیابی آیزنکوت به اکثریت پارلمانی و تشکیل کابینه مورد توافق نیست؛ زیرا اردوگاه مخالف نتانیاهو تنها ۴۸ کرسی در اختیار دارد و برای تشکیل کابینه به حمایت احزاب عرب یا احزاب حریدی (یهودیان ارتدوکس افراطی) نیازمند است؛ احزابی که برخی از متحدان آیزنکوت با اتکا به آن‌ها مخالفت می‌کنند.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت می افزاید که آیزنکوت با مذاکرات دشواری روبه‌رو خواهد شد که در قالب چهار سناریو با احتمال موفقیت متفاوت دنبال می‌شوند.

۱. ائتلاف با حریدی ها و حمایت احزاب عرب

سناریوی نخست بر پیوستن حزب حریدی «یهودیت هتوراه» به ائتلاف کابینه و جلب حمایت فهرست عربی متحد (رعم) استوار است. بر اساس این ترکیب، کابینه می‌تواند در مجموع از حمایت ۶۳ نماینده برخوردار شود و به آیزنکوت امکان دهد قدرت را به دست بگیرد و سپس برای گسترش ائتلاف خود تلاش کند؛ حتی ممکن است حزب حریدی شاس نیز به این ائتلاف بپیوندد.

اما این مسیر با دو مانع اصلی روبه‌رو است: نخست آنکه آویگدور لیبرمن، رئیس حزب راست‌گرای «اسرائیل خانه ما»، مخالف اتکا به آرای احزاب عرب است. دوم آنکه تعهد انتخاباتی اردوگاه آیزنکوت برای گسترش دامنه خدمت سربازی اجباری به حریدی‌ها مانع از دستیابی به توافق با احزاب آنها می شود.

به همین دلیل، روزنامه یدیعوت آحارونوت شانس موفقیت این سناریو را «متوسط تا پایین» ارزیابی کرده است.

۲. تشکیل کابینه اقلیت با ۴۸ کرسی

گزینه دوم، تشکیل کابینه اقلیت متشکل از چهار حزب عضو اردوگاه آیزنکوت است که در مجموع ۴۸ کرسی دارند. این کابینه امیدوار خواهد بود پس از به دست گرفتن قدرت، شرکای تازه‌ای جذب کند. با این حال، چنین کابینه‌ای همچنان با اکثریت ۶۱ کرسی فاصله خواهد داشت. البته اگر آرای موافق از آرای مخالف بیشتر باشد و شمار کافی از نمایندگان از رأی‌گیری خودداری کنند، امکان کسب رأی اعتماد در کنست وجود دارد.

با این وجود تداوم فعالیت این کابینه و توانایی آن برای تصویب قوانین و بودجه، همچنان به توافق با احزاب عرب یا حریدی وابسته خواهد بود. افزون بر این، لیبرمن و نفتالی بنت - شریک یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون اسرائیل، در حزب «بیحاد» ــ اساساً با تشکیل کابینه اقلیت مخالف‌اند.

این روزنامه با توجه به دشواری تضمین ثبات کابینه ای با این ترکیب، شانس موفقیت این گزینه را «پایین» ارزیابی کرده است.

۳. کابینه یکپارچه با نتانیاهو

سناریوی سوم، تشکیل کابینه یکپارچه با مشارکت آیزنکوت و نتانیاهو است. این در حالی است که هیچ‌ یک از دو طرف تمایل چندانی به این گزینه نشان نداده‌اند. به نوشته این روزنامه، آیزنکوت اصرار دارد پیش از بررسی هرگونه همکاری با نتانیاهو، تمام فرصت‌های تشکیل کابینه بدون حضور او را به کار بگیرد.

همچنین یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون، معتقد است کارزار حزب لیکود برای زیر سؤال بردن نتایج انتخابات، امکان مذاکره با این حزب بر سر تشکیل کابینه یکپارچه را از بین برده است.

با این حال، محافل سیاسی احتمال می‌دهند نتانیاهو در صورتی که متقاعد شود کابینه جایگزین در آستانه تشکیل بدون حضور او قرار دارد، در موضع خود بازنگری کند.

با وجود این، روزنامه یدیعوت آحارونوت معتقد است شانس تحقق این سناریو در شرایط کنونی بین «پایین» و «تقریباً صفر» قرار دارد.

۴. شکست در تشکیل کابینه

چهارمین احتمال این است که مهلت ۲۸ روزه آیزنکوت، و حتی ۱۴ روز تمدید احتمالی آن، بدون موفقیت او در تشکیل ائتلافی که بتواند رأی اعتماد کنست را کسب کند، به پایان برسد.

در چنین شرایطی، این روزنامه پیش‌بینی می‌کند مأموریت تشکیل کابینه به نتانیاهو واگذار شود؛ کسی که با معضل پارلمانی‌ای روبه‌رو خواهد شد که از دشواری وضعیت رقیبش کمتر نیست.

با این حال، انتقال مأموریت به نتانیاهو خودکار نخواهد بود؛ زیرا قانون به رئیس رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد یک عضو دیگر کنست را برای مدت ۲۸ روز و بدون امکان تمدید، مأمور تشکیل کابینه کند یا اعلام کند که تشکیل کابینه امکان‌پذیر نیست.

یدیعوت آحارونوت احتمال می‌دهد در شرایط کنونی، ناکامی آیزنکوت محتمل‌ترین سناریو باشد. به این ترتیب، مسیر رسیدن آیزنکوت به نخست‌وزیری همچنان پیچیده است و احزابی که از مأمور شدن او حمایت کرده‌اند، لزوماً یک ائتلاف منسجم و قادر به تشکیل کابینه را شکل نمی‌دهند. بنابراین، برتری او نزد رئیس رژیم صهیونیستی به‌ تنهایی برای تضمین دستیابی به اکثریت در کنست کافی نیست.