به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از بازگشایی آزادراه تهران–شمال پس از حدود ۱۸ ساعت انسداد خبر داد و اعلام کرد تردد در این محور از دقایقی قبل به‌صورت دوطرفه برقرار شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای منتهی به شمال کشور اظهار کرد: آزادراه تهران–شمال از ابتدای آزادراه به سمت چالوس، به‌صورت دوطرفه بازگشایی شده و در حال حاضر تردد خودروها در این مسیر جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: با این حال، جاده قدیم چالوس از محدوده کندوان به سمت میدان امیرکبیر همچنان با هدف انجام عملیات ایمن‌سازی و تأمین امنیت تردد شهروندان مسدود خواهد بود و این محدودیت تا عادی شدن شرایط ادامه دارد.

سردار محبی با توجه به تداوم بارش‌های شدید باران، به رانندگان و مسافران هشدار داد: با توجه به شرایط نامساعد جوی و احتمال بروز مخاطرات در محورهای شمالی، شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی تأکید کرد: مسافرانی که ضرورت انجام سفر دارند، حتی‌الامکان از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت برای تردد استفاده کنند و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر مطلع شوند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان بر رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی به‌ویژه هنگام بارندگی تأکید کرد.