سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، بارش باران در نقاط مختلف استان کرمانشاه تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و لازم است رانندگان در این شرایط جوی، نکات ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

وی با اشاره به وضعیت تصادفات از زمان آغاز بارندگی‌ها افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه تصادف منجر به فوت در معابر درون‌شهری استان گزارش نشده است، اما در همین مدت ۱۲ فقره تصادف جرحی با ۱۲ نفر مصدوم به ثبت رسیده و بیش از ۲۰۰ مورد تصادف خسارتی نیز توسط کارشناسان پلیس در سطح معابر درون‌شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با بیان اینکه لغزندگی سطح معابر از مهم‌ترین عوامل افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی در روزهای بارانی است، تصریح کرد: در چنین شرایطی ضریب اصطکاک لاستیک خودرو با سطح آسفالت کاهش پیدا می‌کند و هم‌زمان میدان دید رانندگان نیز محدودتر می‌شود؛ بنابراین کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند زمینه‌ساز تصادف باشد.

امجدیان، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و توجه کافی به جلو و اطراف را از مهم‌ترین الزامات رانندگی در شرایط بارندگی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تصادفات در معابر لغزنده به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی و بی‌توجهی رانندگان به مسیر پیش رو اتفاق می‌افتد که گاهی نیز به تصادفات زنجیره‌ای منجر می‌شود.

وی ادامه داد: رانندگان باید متناسب با وضعیت جوی و شرایط سطح معابر، سرعت مطمئنه را رعایت کنند و به‌ویژه هنگام عبور از نقاط دارای آب‌گرفتگی و محل تجمع آب، تسلط کامل بر فرمان و کنترل وسیله نقلیه را حفظ کنند تا از انحراف خودرو و وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به محدودیت تردد وسایل نقلیه دوچرخ در شرایط بارندگی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۶۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تردد موتورسیکلت‌ها، موتورسیکلت‌های گازی و دوچرخه‌ها در شرایط اعلام‌شده ممنوع است و از راکبان این وسایل نقلیه درخواست می‌شود تا زمان لغزندگی معابر از تردد خودداری کنند.

امجدیان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل آب‌گرفتگی برخی معابر شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: پلیس راهور با بررسی وضعیت معابر در سال‌های گذشته، ۲۲ نقطه حادثه‌خیز از نظر آب‌گرفتگی و احتمال ایجاد انسداد و گره‌های ترافیکی را در سطح شهر شناسایی و موضوع را در جلسات تخصصی به شهرداری اعلام کرده است.

وی افزود: بخشی از این نقاط در سال گذشته توسط شهرداری اصلاح شد، اما همچنان تعدادی از موارد باقی مانده و نیازمند رسیدگی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رفع این مشکلات پیش از تشدید بارندگی‌ها بیان کرد: با توجه به ویژگی‌های هندسی برخی معابر و احتمال تجمع آب و ایجاد اختلال در تردد خودروها، انتظار می‌رود شهرداری کرمانشاه و شهرداران مناطق با جدیت بیشتری برای اصلاح نقاط شناسایی‌شده اقدام کنند تا از بروز آب‌گرفتگی، انسداد مسیرها و شکل‌گیری گره‌های ترافیکی در روزهای بارانی جلوگیری شود.