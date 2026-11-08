به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به میزان بارندگی‌های اخیر در پایتخت، از تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران قدردانی کرد و گفت: آمادگی کامل مناطق ۲۲گانه، اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف مدیریت شهری موجب شد بارندگی‌های اخیر بدون بروز بحران جدی و مشکل گسترده آب‌گرفتگی در شهر تهران مدیریت شود.

وی با بیان اینکه بارش باران نعمتی الهی و فرصتی برای طراوت، شادابی و حیات دوباره شهر است، اظهار کرد: مدیریت آثار و پیامدهای بارندگی در کلان‌شهری مانند تهران، به تلاش، آمادگی، هماهنگی و حضور شبانه‌روزی مجموعه بزرگی از نیروهای خدوم و زحمتکش خدمات شهری نیاز دارد.

وی با تشریح آمار بارش‌های اخیر در تهران افزود: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های باران‌سنجی، بیشترین میزان بارش در داخل شهر تهران با ثبت ۵۸.۸ میلی‌متر در ایستگاه قائم واقع در منطقه یک و کمترین میزان با ۲۱ میلی‌متر در ایستگاه سازمان در منطقه دو گزارش شده است. میانگین بارندگی در شهر تهران طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۳۷.۱ میلی‌متر بوده است.

پیرهادی ادامه داد: در بازه ۴۸ ساعته، در برخی نقاط استان تهران و شمیرانات میزان بارندگی بیشتری ثبت شده است؛ به‌طوری‌که در روستای پس‌قلعه ۸۲ میلی‌متر و در روستای باغ‌گل ۱۴۱.۸ میلی‌متر بارش گزارش شده است. همچنین طی چند روز گذشته، میانگین بارندگی در مناطق بالادست شهر تهران حدود ۸۶ میلی‌متر و در مناطق پایین‌دست حدود ۳۰ میلی‌متر بوده است.

آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه

عضو شورای اسلامی شهر تهران با قدردانی از معاونت خدمات شهری، شهرداران مناطق، شهرداران نواحی و کارکنان مجموعه خدمات شهری گفت: در روزهای اخیر تمام همکاران این حوزه در مناطق ۲۲گانه با آمادگی صددرصدی در میدان حضور داشتند و کارشناسان، مدیران میانی و نیروهای اجرایی به‌صورت مستمر برای جلوگیری از بروز آب‌گرفتگی و ایجاد مشکل برای شهروندان فعالیت کردند.

وی با اشاره به نقش جلسات و هماهنگی‌های مدیریت شهری تصریح کرد: جلساتی که شهردار تهران و معاون خدمات شهری با شهرداران مناطق و معاونان برگزار کردند، در کنار تلاش میدانی نیروها، نقش مؤثری در مدیریت شرایط داشت و خوشبختانه با وجود بارندگی‌ها، بحران جدی یا مشکل گسترده‌ای از نظر آب‌گرفتگی در شهر به وجود نیامد.

پیرهادی با تأکید بر اینکه مدیریت بارندگی تنها به اقدامات زمان وقوع آن محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بخشی از موفقیت در کنترل شرایط، نتیجه اقداماتی است که مجموعه خدمات شهری در طول سال انجام می‌دهد؛ از جمله لایروبی مستمر، اجرای طرح‌های پیشگیرانه، شناسایی نقاط حساس و پیش‌بینی تمهیدات و اقدامات عملیاتی.

وی همچنین از تلاش سازمان مدیریت بحران شهر تهران و نیروهای سازمان آتش‌نشانی قدردانی کرد و گفت: مجموعه‌های مختلف مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های همکار در این روزها پای کار بودند و با آمادگی و هماهنگی، برای حفظ ایمنی شهروندان و مدیریت پیامدهای بارندگی تلاش کردند.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه مرمت و بازسازی کانال‌های زیرسطحی از ابتدای این دوره مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: اگر اقداماتی برای کانال ابوذر صورت نگرفته بود، حتماً با چنین بارشی شاهد فرو ریختن بلوار ابوذر بودیم.

وی با بیان اینکه باید تعمیرات جدی در کانال ها صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: باید بودجه بیشتری برای بهسازی کانال ها اختصاص یابد.

پیرهادی با تأکید بر اینکه با این حجم از نزولات آسمانی بحران جدی در تهران ایجاد نشد، گفت: اگر مشکلی برای شهروندی پیش آمد عذرخواهی می کنیم اما از تلاش تمام پرسنل برای جلوگیری از بحران در سطح شهر هم تقدیر می کنیم.