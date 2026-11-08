به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری با اشاره به لزوم هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری و دستگاه‌های دولتی در این زمینه اظهار کرد: مسائل عمرانی و زیرساختی مرتبط با سیلاب در داخل شهر، با محوریت حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران و همچنین اقدامات بالادستی با همکاری سازمان منابع طبیعی، باید جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نصیری با اشاره به شرایط اقلیمی موجود تصریح کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه مدیریت شهری در حوزه مقابله با سیل، اکنون با پدیده «ال‌نینو» روبه‌رو هستیم، پدیده‌ای که احتمال تداوم آن حداقل تا سه سال آینده وجود دارد. با این حال، برخلاف دوره‌های خشکسالی، وضعیت فعلی به‌واسطه چرخه پربارشی امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل تدوین بودجه افزود: درخواست من این است که در بودجه سال آینده، موضوع سیلاب به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. هم در مجموعه شهرداری تهران و هم از سوی دوستان در دولت، تا با همکاری و هم‌افزایی بتوانیم از تبدیل مسائل مرتبط با سیلاب به یک بحران جدی جلوگیری کنیم. *

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه با اشاره به ظرفیت کانال‌های هدایت آب‌های سطحی تهران تصریح کرد: کانال‌های شهر تهران بر اساس سیلاب‌هایی با دوره بازگشت ۵۰ ساله طراحی شده‌اند، اما برخی نقاط گلوگاهی در این شبکه همچنان می‌توانند در شرایط وقوع سیلاب حادثه‌ساز شوند.

نصیری خاطرنشان کرد: تعدادی از این نقاط با پیگیری‌های متعدد و اقدامات انجام‌شده از سوی همکاران برطرف شده‌اند، اما همچنان تعداد قابل توجهی از مشکلات و گلوگاه‌ها باقی مانده‌اند که لازم است با برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و پیگیری جدی برای رفع آن‌ها اقدام شود.