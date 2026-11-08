سرهنگ حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر جابه‌جایی یک محموله مشکوک از اموال سرقتی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد فردی که در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت داشت، پس از خرید سیم و کابل‌های سرقتی از سه سارق، اقدام به جداسازی و آماده‌سازی این اموال برای انتقال کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: این فرد برای پنهان کردن منشأ محموله، سیم‌ها و کابل‌های سرقتی را در یک کامیون و زیر بار ضایعات جاسازی کرده بود تا آن را از اصفهان به مقصد تهران منتقل کند.

محموله سرقتی در کمتر از پنج ساعت شناسایی شد

وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات افراد مرتبط، موفق شدند در کمتر از پنج ساعت کامیون حامل اموال مسروقه را شناسایی و متوقف کنند.

اکبری افزود: در بازرسی از این کامیون، حدود سه‌ونیم تن سیم و کابل برق متعلق به شرکت توزیع برق و سرقت‌شده از اموال عمومی کشف شد که ارزش تقریبی آن ۱۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی تمامی افراد مرتبط با این پرونده و تکمیل روند رسیدگی قضایی ادامه دارد.

۸۳ باند مرتبط با مالخری در اصفهان منهدم شدند

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به برخورد هدفمند با مالخران اظهار کرد: پلیس آگاهی مقابله با چرخه سرقت و شناسایی افرادی که با خرید اموال مسروقه زمینه ادامه فعالیت سارقان را فراهم می‌کنند، به‌صورت مستمر در دستور کار دارد.

وی افزود: تا زمانی که بازار خرید و فروش اموال مسروقه فعال باشد، انگیزه اقتصادی برای سرقت نیز وجود خواهد داشت و به همین دلیل برخورد با مالخران به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره جرم با جدیت دنبال می‌شود.

اکبری با اشاره به نتایج اقدامات پلیس در این زمینه گفت: در اقدامات انجام‌شده، وقوع سرقت در حوزه‌های مرتبط با مالخری ۱۲ درصد کاهش یافته و بیش از ۸۳ باند فعال در این زمینه شناسایی و منهدم شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۲۰۲ نفر از افرادی که در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت داشتند، دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با تأکید بر نقش مالخران در تداوم چرخه سرقت تصریح کرد: فردی که آگاهانه اقدام به خرید اموال مسروقه و فراهم کردن زمینه انتقال و فروش آن می‌کند، در استمرار این چرخه مجرمانه نقش دارد و پلیس با چنین افرادی برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.

اکبری گفت: این عملیات نشان می‌دهد اقدامات پلیس تنها به شناسایی و دستگیری سارقان محدود نمی‌شود و حلقه‌های دیگر زنجیره سرقت، از جمله خریداران و انتقال‌دهندگان اموال مسروقه نیز به‌صورت مستمر تحت رصد و پایش اطلاعاتی قرار دارند.