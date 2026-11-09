به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، گروه تنبورنوازان «نسل خلیل» شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان‌ ساعت ۲۱:۳۰ با همراهی گروه «پرفورمنس جریان» در تالار وحدت روی صحنه رفت.

کنسرت گروه تنبورنوازان «نسل خلیل» با مدیریت هنری هژیر مهرافروز و طراحی حرکت فائز نوری اجرا شد.

«من خانه نمی‌دانم»، «بود آیا»، «قوم به حج رفته» و «شراب ارغوانی»، «گوش کشان»، «دست‌افشان »، «نبود چنین»، «دلی یا دلبری» و «تو مرو» و «بخت عاشقان» قطعاتی بودند که در این کنسرت پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

گروه «نسل خلیل»، پیش‌تر نیز ۲ کنسرت را در شهریور و مهر امسال در تالار وحدت برگزار کرده بود و اجرای یکشنبه ۱۷ آبان هژیر مهرافروز در ادامه استقبال مخاطبان در کنسرت ۲۹ شهریور و ۸ مهر، تمدید شده بود.