به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد، محسن مرداسی با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل اجرایی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این بخشودگی با هدف حمایت از صاحبان مشاغل و فراهم کردن فرصت تطبیق فعالان اقتصادی با الزامات نظام مالیاتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: میزان بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای مؤدیانی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ را می‌پذیرند یا اظهارنامه مالیاتی تسلیم می‌کنند، متناسب با میزان فروش کالا و خدمات تعیین شده است.

مرداسی با تشریح میزان بخشودگی‌ها گفت: برای مؤدیان با فروش تا سقف ۱۴۴ میلیارد ریال، ۱۰۰ درصد جرائم بخشوده می‌شود. این میزان برای فروش بیش از ۱۴۴ تا ۲۸۸ میلیارد ریال، ۹۸ درصد؛ بیش از ۲۸۸ تا ۴۳۲ میلیارد ریال، ۹۶ درصد و بیش از ۴۳۲ تا ۵۷۶ میلیارد ریال، ۹۴ درصد است.

وی ادامه داد: برای مؤدیان با فروش بیش از ۵۷۶ تا ۷۲۰ میلیارد ریال و همچنین فروش بالاتر از ۷۲۰ میلیارد ریال، میزان بخشودگی ۹۲ درصد تعیین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با بیان اینکه این تسهیلات با هدف تسهیل اجرای قوانین مالیاتی و حمایت از فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده است، از صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ خواست برای مشاهده فرم مالیات مقطوع و پیگیری تکالیف مالیاتی خود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند.