فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر هنوز کسانی هستند که تصور می‌کنند با امتیاز دادن به امریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند، اظهار کرد: این بیانات یک واقعیت مهم در عرصه روابط بین‌الملل را یادآوری می‌کند و آن اینکه نباید ماهیت سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را صرفاً به دولت‌ها، احزاب یا جریان‌های سیاسی حاکم در این کشور گره زد.

دشمنی آمریکا با ملت ایران فراتر از اختلافات حزبی است

وی افزود: در طول دهه‌های گذشته، دولت‌های مختلف آمریکا با گرایش‌های سیاسی متفاوت، در قبال جمهوری اسلامی ایران سیاست‌هایی مبتنی بر فشار، محدودسازی و مقابله دنبال کرده‌اند. بنابراین، این تصور که با تغییر یا جابه‌جایی قدرت میان دو حزب اصلی آمریکا، رویکرد این کشور در قبال ایران به‌ طور بنیادین تغییر خواهد کرد، با واقعیت‌های تاریخی و تجربه‌های گذشته سازگار نیست.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس تصریح کرد: مسئله اصلی، منافع و رویکرد سلطه‌طلبانه‌ای است که در ساختار سیاست خارجی آمریکا وجود دارد و نباید اجازه داد تحولات سیاسی داخلی این کشور، محاسبات ما را درباره ماهیت رفتار واشنگتن دچار خطا کند.

امتیازدهی نمی‌تواند تضمین‌کننده تغییر رفتار واشنگتن باشد

ابراهیم‌پور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اشتباه بودن امید بستن به امتیازدهی برای پایان دادن به دشمنی آمریکا، بیان کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه طرف مقابل نشانه‌ای از عقب‌نشینی یا ضعف از سوی ما مشاهده کند، ممکن است مطالبات خود را افزایش دهد. از این منظر، امتیازدهی بدون برخورداری از تضمین‌های معتبر و بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق ملت ایران، نمی‌تواند راهکاری مطمئن برای حل اختلافات باشد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده است که اهل منطق، گفتگو و تعامل سازنده است، اما گفتگو زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که بر پایه احترام متقابل، رعایت حقوق ملت‌ها و پایبندی طرفین به تعهدات شکل بگیرد. مذاکره‌ای که در آن یک طرف خود را محق به تحمیل خواسته‌هایش بداند و طرف دیگر را به چشم طرفی مجبور به پذیرش مطالبات ببیند، نمی‌تواند به توافقی پایدار منجر شود.

اقتدار ملی، پشتوانه اصلی دیپلماسی کشور است

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت ملی خاطرنشان کرد: دیپلماسی موفق از پشتوانه قدرت ملی برخوردار است. هر اندازه کشور در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، دفاعی و صنعتی توانمندتر باشد، قدرت چانه‌زنی و ظرفیت صیانت از منافع ملی آن نیز افزایش پیدا می‌کند.

ابراهیم‌پور افزود: راهبرد اصلی کشور باید حرکت در مسیر تقویت توانمندی‌های داخلی و کاهش وابستگی‌ها باشد. نباید حل مسائل کشور را به اراده دولت‌های خارجی یا تغییر رویکرد مقطعی آنها وابسته کنیم؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت نخبگان و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، زمینه افزایش قدرت و استقلال کشور را فراهم آوریم.

وحدت و انسجام ملی، عامل ناکامی فشارهای خارجی است

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران، وحدت و انسجام مردم است. دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلاف، دوقطبی‌سازی و تضعیف اعتماد عمومی، از درون به کشور آسیب وارد کنند، از این رو، حفظ همدلی میان مردم و مسئولان ضرورتی اساسی به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باید منافع ملی را بر اختلاف‌نظرهای جناحی مقدم بدانند. در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، هرگونه اختلاف‌افکنی و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌تواند به زیان منافع ملی تمام شود.

مسئولان باید با خدمت‌رسانی، پشتوانه مردمی کشور را تقویت کنند

ابراهیم‌پور با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تقویت اعتماد عمومی گفت: در کنار ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های خارجی، مسئولان باید با کارآمدی، خدمت‌رسانی صادقانه و تلاش مضاعف برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

وی افزود: مردم سرمایه اصلی کشور هستند و حفظ این سرمایه نیازمند توجه جدی به مطالبات آنان، بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از اقشار مختلف جامعه است. هر اندازه پیوند میان مردم و مسئولان مستحکم‌تر باشد، کشور در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی از قدرت و تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد بود.

مسیر پیشرفت ایران از تقویت توان داخلی می‌گذرد

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیام اصلی بیانات مقام معظم رهبری این است که نباید برای تأمین منافع ملی و حفظ استقلال کشور به تغییر رفتار قدرت‌های سلطه‌گر امید ببندیم. مسیر پیش‌روی ایران، مسیر اتکا به ظرفیت‌های داخلی، تقویت اقتدار ملی، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و پیشرفت همه‌جانبه است.

ابراهیم‌پور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان مردم و ظرفیت‌های گسترده علمی، اقتصادی و انسانی خود می‌تواند مسیر پیشرفت را ادامه دهد و در تعاملات بین‌المللی نیز با حفظ عزت، استقلال و منافع ملی حرکت کند.