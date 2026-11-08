به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی در تشریح اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری در برابر بارش‌های اخیر اظهار کرد: به دنبال طغیان رودخانه کن و بررسی‌های میدانی اعضای ستاد بحران، تردد وسایل نقلیه بر روی پل واقع در محدوده گلشهر (مسیر کوی فراز تا سه‌راهی شمس‌آباد) تا اطلاع بعدی ممنوع شد تا از بروز خطرات احتمالی برای شهروندان جلوگیری به عمل آید.

وی با یادآوری تخریب این گذرگاه ارتباطی در جریان سیلاب سال ۱۳۹۸ افزود: با توجه به حجم بالای تردد خودروها از این معبر، مسدودسازی موقت آن جهت ارتقای ایمنی و اجرای طرح‌های بهسازی ضروری تشخیص داده شد.

سرپرست فرمانداری اسلامشهر از پیگیری‌های انجام‌شده برای تخصیص اعتبار خبر داد و گفت: عملیات مرمت، مقاوم‌سازی و بازسازی اساسی این پل به زودی و پس از تأمین بودجه‌های لازم کلید خواهد خورد.

بابایی در پایان با تأکید بر آماده‌باش کامل عوامل امدادی و خدماتی تحت نظارت ستاد مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در سطح شهرستان گزارش نشده است.