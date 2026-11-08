به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پاسخ کوتاه این است که عدد ثابتی وجود ندارد. قیمت به نوع ساختمان، میزان مصرف نوع سیستم و حتی برند اینورتر بستگی دارد. اما می‌توان بازه‌ای واقع‌بینانه ارائه داد. در این مطلب همین کار را گام‌به‌گام و بدون وعده‌های اغراق‌ آمیز انجام می‌دهیم.

نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام خانه

جدول هزینه راه‌ اندازی پنل خورشیدی برای انواع ساختمان

اعداد تقریبی هستند و بر اساس برآوردهای بازار در سال ۱۴۰۵ نوشته شده‌اند. نوسان قیمت دلار و تجهیزات می‌تواند ارقام را تغییر دهد؛ بنابراین پیش از خرید حتماً استعلام بگیرید.

نوع ملک ظرفیت پیشنهادی نوع سیستم هزینه تقریبی (تومان) نکته مهم آپارتمان / خانه شهری ۳ تا ۵ کیلووات متصل به شبکه (آنگرید) ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون فضای پشت‌بام و رضایت همسایگان اهمیت دارد خانه ویلایی (سکونت دائم) ۵ تا ۱۰ کیلووات آنگرید یا هیبریدی ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیون با باتری قیمت تقریباً دو برابر می‌شود ویلا (تفریحی / شمال و حاشیه شهر) ۳ تا ۵ کیلووات آفگرید با باتری ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون برای مناطقی که برق شبکه ضعیف است یا وجود ندارد باغ و زمین کشاورزی ۵ تا ۱۰ کیلووات آفگرید یا پمپ خورشیدی ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیون هزینه پمپ و چاه جداست ساختمان اداری و تجاری ۲۰ کیلووات و بالاتر آنگرید ۷۰۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد درآمد از فروش برق به شبکه روشنایی پارک و معابر بسته به تعداد پایه چراغ خورشیدی مستقل طبق استعلام نیازی به کابل‌کشی و برق‌کشی ندارد

چند برآورد منتشرشده، هزینه یک نیروگاه ۵ کیلوواتی متصل به شبکه را حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و حالت هیبریدی را نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

پنل خورشیدی دقیقاً چگونه کار می‌کند؟

سلول‌های سیلیکونی پنل، نور خورشید را به برق DC تبدیل می‌کنند. این برق در اینورتر به برق AC ساختمان تبدیل می‌شود و سپس یا مستقیم مصرف می‌شود، یا در باتری ذخیره می‌شود، یا به شبکه برق فروخته می‌شود.

بنابراین سیستم فقط پنل نیست. اینورتر، سازه نگهدارنده، کابل، تجهیزات حفاظتی و ارت و در صورت نیاز باتری و کنتور دوطرفه نیز در هزینه نهایی محاسبه می‌شوند.

سه نوع سیستم، هزینه را تغییر می‌دهد

سیستم متصل به شبکه (آنگرید)

باتری ندارد و ارزان‌ترین گزینه است. برق تولیدی یا مصرف می‌شود یا به شبکه می‌رود و ساتبا آن را خریداری می‌کند. برای ساختمان‌های شهری که برق شبکه دارند، معمولاً همین گزینه بهترین است.

سیستم مستقل (آفگرید)

کاملاً از شبکه جداست و برق را در باتری نگه می‌دارد. برای ویلاها و باغ‌هایی که برق ندارند یا ضعیف است مناسب است. اما باتری گران است و عمر محدودی دارد؛ بنابراین هزینه بالا می‌رود.

سیستم هیبریدی

ترکیبی از هر دو است. به شبکه وصل است و باتری هم دارد و برای مکان‌هایی که خاموشی زیاد رخ می‌دهد مناسب است. گران‌ترین حالت است، اما راحتی آن بیشتر است.

عوامل مؤثر بر هزینه راه‌ اندازی پنل خورشیدی

میزان مصرف برق: هرچه مصرف بیشتر، ظرفیت و هزینه بیشتر.

نوع و برند پنل: پنل‌های مونوکریستال راندمان بالاتری دارند و کمی گران‌ترند. پنل‌های دووجهی تا ۳۰ درصد هم بازده بیشتری می‌دهند، البته با قیمت بالاتر.

اینورتر: مغز سیستم است. اینورتر ضعیف عملکرد کل مجموعه را مختل می‌کند؛ پس در انتخاب آن نباید صرفه‌جویی کرد.

باتری: بزرگ‌ترین عامل افزایش هزینه در سیستم‌های آفگرید و هیبریدی.

سازه و محل نصب: پشت‌بام شیب‌دار با زمین باز تفاوت دارد.

هزینه نصب و مجوز: شامل مجوز شرکت توزیع و نصب کنتور دوطرفه.

نوسان قیمت ارز: چون بخش بزرگی از تجهیزات وارداتی است، قیمت‌ها مدام تغییر می‌کند.

هزینه پنل خورشیدی برای ویلا و باغ

در ویلا و باغ معمولاً شبکه برق یا وجود ندارد یا ناپایدار است؛ پس سیستم آفگرید یا هیبریدی و باتری لازم می‌شود. برای یک ویلای متوسط که باید یخچال، روشنایی، تلویزیون و یک کولر را تأمین کند، سیستم ۳ تا ۵ کیلوواتی با باتری حدود ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.

برای باغ، اگر هدف فقط روشنایی و تجهیزات کوچک باشد، هزینه پایین است. اما اگر بخواهید پمپ چاه آب را با انرژی خورشیدی راه‌ اندازی کنید، ظرفیت و هزینه بالا می‌رود. بسیاری از باغداران ابتدا مصرف را دقیق اندازه‌گیری و سپس طراحی می‌کنند که رویکرد درستی است.

سیستم آفگرید شامل پنل، اینورتر و باتری در باغ

هزینه روشنایی خورشیدی پارک، خیابان و حیاط

شهرداری‌ها، مجتمع‌های مسکونی و صاحبان باغ و ویلا برای روشنایی مسیرها با چراغ‌های پارکی و خیابانی خورشیدی نیازی به کابل‌کشی و حفاری ندارند، زیرا هر پایه خودش پنل و باتری دارد.

در بررسی هزینه راه‌ اندازی پنل خورشیدی، روشنایی فضای باز برای شهرداری‌ها و مدیریت شهری یکی از اقتصادی‌ترین مسیرهای ورود به انرژی پاک است. این پیشنهاد مجموعه‌هایی مانند صنایع روشنایی روشنا است، که سال هاست محصولات روشنایی از جمله چراغ پارکی، چراغ باغی، چراغ خیابانی، مبلمان شهری و المان شهری را برای پروژه‌های شهرداری، مجتمع‌های مسکونی و فضاهای تجاری عرضه می‌کنند، مزیت اصلی این روش، حذف هزینه کابل‌کشی و قبض برق است؛ اما قیمت هر پایه به توان چراغ، ظرفیت باتری و ارتفاع پایه بستگی دارد. بنابراین برای پروژه‌های بزرگ بهتر است استعلام جداگانه دریافت شود.

چراغ‌های خیابانی و پارکی خورشیدی در شب

بازگشت سرمایه؛ کی هزینه برمی‌گردد؟

پاسخ پرسش «به‌صرفه است یا نه؟» در همین بخش است. یک سیستم ۵ کیلوواتی در بیشتر نقاط ایران سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار کیلووات‌ساعت برق تولید می‌کند. با نرخ خرید تضمینی که برای سیستم‌های کوچک اعلام شده، درآمد سالانه آن حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود.

با این حساب، بازگشت سرمایه برای سیستم‌های متصل به شبکه معمولاً بین ۴ تا ۶ سال برآورد می‌شود. البته این رقم قطعی نیست و به میزان تابش، تمیزی پنل‌ها، نرخ خرید و هزینه اولیه بستگی دارد. برای سیستم‌های آفگرید ، چون درآمدی از فروش برق وجود ندارد، بیشتر باید به «رفع نیاز و آسایش» نگاه کرد.

عمر مفید پنل‌ها حدود ۲۵ سال و ضمانت راندمان معمولاً ۲۰ تا ۲۵ ساله است. اما اینورتر و باتری زودتر نیاز به تعویض دارند و باید در محاسبه لحاظ شوند.

وام و تسهیلات؛ آیا هزینه را کم می‌کند؟

برخی طرح‌ها با همکاری ساتبا و بانک‌ها، وام ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت پنج‌ساله برای نیروگاه‌های خورشیدی خانگی ارائه می‌کنند. شرایط و سود این وام‌ها مدام تغییر می‌کند؛ پس پیش از تصمیم‌گیری از ساتبا یا شرکت پیمانکار استعلام بگیرید.

مراحل راه‌ اندازی؛ از ثبت‌نام تا اتصال به شبکه

برای سیستم متصل به شبکه، معمولاً این مسیر طی می‌شود:

ثبت‌نام و ارسال درخواست از طریق سامانه ساتبا یا شرکت توزیع برق

بررسی مالکیت و ظرفیت انشعاب توسط اداره برق

دریافت مجوز اولیه

خرید تجهیزات و نصب توسط پیمانکار مورد تأیید

بازدید، نصب کنتور دوطرفه و اتصال به شبکه

انعقاد قرارداد خرید برق

اشتباهات رایجی که هزینه را بالا می‌برند

انتخاب فقط بر اساس ارزان‌ترین قیمت. اینورتر یا پنل بی‌کیفیت چند سال بعد هزینه تعویض دارد.

محاسبه نکردن مصرف واقعی. سیستم بزرگ‌تر از نیاز، هدر دادن سرمایه است و سیستم کوچک‌تر هم نیاز را تأمین نمی‌کند.

نادیده گرفتن سایه. درخت یا ساختمان کنار پنل می‌تواند تولید را چشمگیر کاهش دهد.

فراموش کردن هزینه‌های جانبی مانند سازه، مجوز و نگهداری.

قرارداد بدون ضمانت‌نامه کتبی.

جمع‌بندی؛ راه اندازی پنل خورشیدی برای ما به‌صرفه است یا نه؟

اگر خانه شما به شبکه وصل است و مصرف قابل‌توجهی دارید، پنل خورشیدی متصل به شبکه گزینه‌ای منطقی است. اگر ویلا یا باغی دارید که برق آن ضعیف است، هزینه بالاتر است اما استقلال و آرامش خاطر به دست می‌آورید در هر دو حالت، کلید کار یک محاسبه دقیق، تجهیزات باکیفیت و پیمانکار معتبر است.

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