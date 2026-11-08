هوشنگ بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های سینوپتیک، اقلیم‌شناسی و باران‌سنجی، دوعالمیا نور با ۸۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه داشته است.

وی افزود: پس از دوعالمیا نور، ایستگاه دلیر با ۷۶.۵ میلی‌متر و تمل رامسر با ۶۸ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی میزان بارندگی قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: ایستگاه‌های دلیر چالوس و رینه هر کدام با ۵۵.۸ میلی‌متر، وزرامحله محمودآباد با ۵۲ میلی‌متر و امیرآباد با ۴۵.۷ میلی‌متر از دیگر مناطق دارای بارندگی قابل توجه در این مدت بوده‌اند.

بهزادی با اشاره به سایر آمارهای ثبت‌شده گفت: میزان بارندگی در ایستگاه سیاه‌بیشه ۳۹.۹ میلی‌متر، قراخیل ۳۶.۹ میلی‌متر، رئیس‌کلا لاویج نور ۳۵.۸ میلی‌متر، باباکلا ۳۲.۲ میلی‌متر و کلوده محمودآباد ۳۱ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در ایستگاه‌های بهارکلا بلده نور ۳۰ میلی‌متر، رستم‌کلا بهشهر ۲۶.۹ میلی‌متر، سرلیماک رامسر ۲۶.۴ میلی‌متر و تنکابن ۱۸.۸ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: این آمار بر اساس میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی دوره ۷۲ ساعته منتهی به ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ استخراج شده است.